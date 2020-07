Nuovo integratore con batteri buoni e riso rosso per ridurre colesterolo

Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) – Nonostante l’ipercolesterolemia sia stata riconosciuta come uno dei maggiori fattori di rischio già da molti anni, il controllo del colesterolo in eccesso resta difficoltoso. Un problema spesso sottovalutato, anche perché l’aumento dei livelli di colesterolo non si manifesta con sintomi diretti, che però aumenta il rischio di malattie cardiovascolari (in primis infarto e ictus): un rischio è tanto maggiore quanto maggiore è la colesterolemia. Da oggi, grazie alla ricerca Alfasigma, è disponibile il pioniere di una nuova classe di integratori. “L’attività di integratori dalle componenti naturali sul profilo lipidico rappresenta una nuova opportunità di salute soprattutto per coloro che presentano valori di colesterolo border-line, ossia Ldl tra 115 mg/dl a 160 mg/dL”, si legge in una nota.