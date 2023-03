Nuovo menu plant-based per “Le Foglie della Terra”: il ristorante di Tenuta Duca Marigliano

Si chiama “Le Foglie della Terra” il nuovo menu plant-based firmato dallo chef cilentano Luigi Coppola di Casa Coloni, il ristorante gastronomico del boutique hotel Tenuta Duca Marigliano a Paestum, che inaugura la stagione 2023 con un percorso di degustazione inedito, pensato per raccontare in cinque portate il sapore autentico della campagna cilentana.

Al centro di ogni piatto ci sono la curiosità e il rispetto che lo chef nutre per la natura, considerata maestra e musa ispiratrice di ogni proposta in carta, ma anche il suo desiderio di portare avanti un’idea di cucina sostenibile e di territorio, capace di valorizzare le tante eccellenze agroalimentari locali. “Etica e gusto sono due facce della stessa medaglia nella mia cucina. Con “Le Foglie della Terra” ho voluto focalizzare l’attenzione sul mondo vegetale, ma anche sul tema della sostenibilità, sugli scarti e la stagionalità”, afferma lo chef Luigi Coppola.

Si comincia con un tagliere di formaggi vegetali in tre consistenze realizzati con legumi e frutta secca come ceci, mandorle e fagioli bianchi di Controne. Ma protagoniste del menu sono soprattutto le primizie provenienti dal piccolo orto retrostante il ristorante, a cominciare dal carciofo bianco di Paestum, una vera e propria eccellenza del territorio, caratterizzato da foglie di colore chiaro e particolarmente delicato al palato, che lo chef porta in tavola in una doppia consistenza con il “Pan brioche, carciofo e il suo yogurt”: la salsa yogurt – realizzata con le parti del carciofo generalmente scartate, macerate nel latte e poi frullate – dona al piatto una punta di acidità che unita alla naturale dolcezza dell’ortaggio crea un piacevole gioco di contrasti. Le fave cilentane – anticamente considerate “carne dei poveri” per il valore proteico – vengono invece proposte dallo chef in “Candele con fave e pecorino”, amarcord di un antico piatto contadino interpretato in veste nuova e minimale: la purea di fave incontra la pasta nuda guarnita da una crema di pecorino. Il “Cavolfiore arrosto con miso di mais” è un piacevole gioco di consistenze, dal cremoso al croccante. Per finire la “Bufala con rucola e ciliegie della scorsa primavera” un dessert dolce-salato composto da una soffice mousse di bufala cilentana accompagnata da marmellata di rucola e ciliegie della tenuta lavorate con la tecnica dell’ossidazione controllata: la frutta fresca, raccolta all’apice della maturazione, viene chiusa ermeticamente in appositi sacchetti poi posta in un forno a temperatura costante mai inferiore a 60°. Il risultato è una ciliegia dal sapore più intenso e rotondo, con un lieve finale acido.

TENUTA DUCA MARIGLIANO – Casa Coloni è parte integrante del progetto Tenuta Duca Marigliano nato nel 2016 dal restauro conservativo di un’antica tenuta di caccia di fine Ottocento: un’oasi di bellezza e silenzio, circondata da prati e giardini, alberi di agrumi, querce centenarie ed essenze mediterranee. Tenuta Duca Marigliano è oggi un piccolo albergo di charme di 19 camere e suite, distribuite tra la Casa padronale e la Casa un tempo abitata dai coloni impegnati nei lavori agricoli. In una parte di questo edificio c’è anche il ristorante gastronomico Casa Coloni che, oltre ai 25 coperti della sala interna, dispone di un ampio patio con ulteriori 30 coperti che viene allestito durante la bella stagione. Pergolati e giardini, una area benessere intima e riservata, con sauna, bagno turco e mini pool Jacuzzi nascosta tra gli agrumi, completano la Tenuta. La posizione, di fronte alla Porta Aurea, una delle quattro porte di accesso all’antica città greca di Poseidonia, fa di Tenuta Duca Marigliano un indirizzo privilegiato per conoscere ed esplorare il territorio e l’area archeologica con i maestosi templi di Hera, Nettuno ed Atena, Patrimonio Unesco dal 1998. I lavori di ristrutturazione hanno preservato e valorizzato l’architettura storica della dimora padronale: gli intonaci rossi, i portali in pietra chiara, gli archi e le volte, lo stemma gentilizio dove si legge la data di fondazione, 1882. Linee essenziali, materiali contemporanei ed elementi di design connotano gli spazi interni che conservano i soffitti alti e le volte a botte: il fascino del luogo storico emerge qua e là in qualche frammento di pietra e di muro portato volutamente a nudo.

Casa Coloni – Tenuta Duca Marigliano

Capaccio Paestum – Salerno

Dal Martedì al Venerdì aperti a cena.

Sabato e Domenica aperti anche a pranzo. Lunedì chiuso.

Via Tavernelle, 86 – 84047

www.tenutaducamarigliano.it

info@tenutaducamarigliano.it

(+39) 0828-721297

Percorsi di degustazione: da 70 a 90 euro vini esclusi.