ROMA (ITALPRESS) – Un coupe’ elegante ed elettrificato, ma anche un 4×4 capace di assicurare tanta trazione e un comfort elevato negli spostamenti quotidiani: il nuovo Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe’ riunisce in un solo modello le personalita’ di tanti veicoli. Il motore V8 biturbo da 4,0 litri e’ dotato di un alternatore-starter EQ Boost integrato per entrambi i livelli di potenza (571 CV e 612 CV). L’EQ Boost racchiude in un potente motore elettrico le funzioni di motorino di avviamento e di alternatore ed e’ installato in posizione poco ingombrante tra il motore e il cambio. La potenza momentanea aggiuntiva di 22 CV e la coppia di 250 Nm consentono un comportamento allo spunto piu’ spontaneo. Questo componente innovativo alimenta la rete di bordo a 48 volt e viene impiegato non solo come alternatore elettrico, bensi’ anche per funzioni ibride, tra cui l’effetto boost, il recupero dell’energia, lo spostamento del punto di carico e la riaccensione pressoche’ impercettibile del motore con la funzione start/stop. Per garantire una maggiore efficienza, i motori V8 di Mercedes-AMG sono dotati del sistema di esclusione dei cilindri.

Nel settore di carico parziale vengono disattivati i cilindri numero due, tre, cinque e otto, determinando una netta riduzione del consumo di carburante. Se e’ selezionato il programma di marcia “comfort”, l’esclusione dei cilindri e’ disponibile nell’ampia gamma di regimi tra 1.000 a 3.250 giri/min. Uno speciale display nella strumentazione informa se l’esclusione dei cilindri e’ attiva e se il motore sta girando a quattro o a otto cilindri. Il passaggio tra i due stati d’esercizio avviene in modo brillante, rapido e impercettibile, e non compromette in alcun modo il comfort dei passeggeri. Il sistema antirollio attivo ACTIVE RIDE CONTROL basato sulla rete a 48 volt contribuisce in maniera determinante alla taratura specifica AMG, per una dinamica di marcia elevata, bilanciando con precisione i movimenti della carrozzeria. Di conseguenza l’auto rimane perfettamente manovrabile e controllabile anche nella guida sportiva estrema. Il look and feel tipico del marchio si ritrova anche negli interni, che sono caratterizzati da un’atmosfera sportiva. Il volante performance AMG e’ a tre razze con paddle del cambio in alluminio, mentre la consolle centrale ospita un elemento di comando specifico con interruttori aggiuntivi per gestire l’Esp regolabile su tre livelli, la modalita’ manuale del cambio, la regolazione adattiva dell’ammortizzazione, l’impianto di scarico performance Amg e il livello dell’auto.

L’appartenenza alla gamma di modelli di Affalterbach si intuisce non appena lo sguardo si posa sulla mascherina del radiatore AMG cromata lucida. I rivestimenti dei sottoporta, gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e i passaruota ampliati sono verniciati nel colore della carrozzeria, integrandosi nel design complessivo della vettura senza soluzione di continuita’. Il modello base monta di serie cerchi in lega leggera da 21 pollici con scritta AMG e lo speciale impianto di scarico, con le due mascherine rettangolari cromate lucide dei doppi terminali di scarico, completa il look sportivo.

(ITALPRESS).

ads/com

19-Feb-20 16:01