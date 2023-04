Nuovo meridionalismo, convegno a Potenza

“Il Mezzogiorno non ha bisogno di carità ma di giustizia. Non chiede aiuto, ma libertà. Se il Mezzogiorno non distruggerà le cause della sua inferiorità da se stesso, con la sua libera iniziativa e seguendo l’esempio dei suoi figli migliori, tutto sarà inutile.” Quindi speriamo soltanto che questo suo monito un tantino pessimista possiamo ribaltarlo non solo questa sera ma anche in altre, in altri luoghi, in altre località, in altri centri del sapere e dell’impegno politico, sociale e civile. Così, citando la frase di Guido Dorso (La rivoluzione Meridionale), allievo di Giustino Fortunato, Nicola Pascale, Presidente dell’Accademia tiberina – Sezione della Lucania, promotore, fra gli altri, dell’appuntamento, ha introdotto i lavori del Convegno sul tema: “Le prospettive di un nuovo meridionalismo” tenutosi presso il Polo Bibliotecario di Potenza con gli interventi di Cristina Florenzano, Comitato Macroregione Mediterranea Centro Occidentale, Gennaro Curcio, Segretario Generale istitutointernazionalejacquesm aritain, Pino Aprile, scrittore e fondatore Movimento Equità Territoriale, Paolo Pantani, Vice presidente Centro Studi EU Med e Coordinatore Macroregione del Mediterraneo Occidentale, #giacomorosa, presidente Sviluppo del Mezzogiorno e Aree Interne, #piernicolapedicini, segretario Nazionale Movimento Equità Territoriale e #AmbrogioCarpentieri del Direttivo Nazionale Movimento Equità Territoriale, moderati dal giornalista, #donatopace.

“Sono stato colpito dal nuovo meridionalismo, – ha detto Ambrogio Carpentieri del Direttivo Nazionale Movimento Equità Territoriale nell’introdurre, altrettanto, i lavori – nel senso di un concetto che in realtà è nato già nel secondo dopoguerra proprio con la fondazione della Svimez quando allora Morandi e Saraceno praticamente volevano sviluppare il sud e quindi combattere la sua arretratezza con un processo di industrializzazione nel nostro territorio e per questo processo però lo Stato in questo caso doveva investire, ma in maniera indiretta cioè nel senso di creare infrastrutture e in maniera tale da poter incentivare la iniziativa privata piuttosto che sostituirla. In realtà noi ancora oggi abbiamo una forbice molto larga tra Nord e sud e in Basilicata, come tu mi chiedevi, le situazioni certamente non sono delle migliori, delle più rosee.”

“Abbiamo parlato delle infrastrutture, di aeroporto, mancanza di alta velocità, rete ferroviaria obsoleta ed altro. Ma parliamo anche delle scuole addirittura considerate che la recente legge dei tagli sulla scuola farà sì che, se è vero che per ogni istituto saranno necessari 900 studenti. Questo determinerà, considerate bene, la chiusura di almeno il 35% dei nostri istituti che già sono pochi di per sé. Sapete bene come le scuole lucane soffrono della mancanza di mense, della mancanza di biblioteche, della mancanza di palestre o più che mancanza, delle poche rispetto alla media nazionale naturalmente. E così lo stesso riguarderà la disoccupazione, provocando il grande spopolamento. E per quanto riguarda la sanità, la salute la prevenzione sono purtroppo una condizione assai critica in questo periodo per i motivi che ben conosciamo nel senso che soltanto l’anno scorso per la mancanza di cure di assistenza sanitaria di organizzazione per lo più sanitaria addirittura la Regione ha speso 71 milioni di euro di mobilità sanitaria: un’enormità per la nostra piccola regione. E d’altra parte la stessa Basilicata secondo ricerche recenti di Crea sanità, cioè il centro di ricerca in economia sanitaria, addirittura dopo la Calabria presenta il più alto fenomeno di impoverimento e di catastroficità. Ciò vuol dire che il 4% delle famiglie lucane oggi non hanno i soldi per curarsi e altrettante famiglie se pure riescono a curarsi devono però fare a meno di altre importanti e rilevanti attività della vita quotidiana “- ha specificato Carpentieri, evidenziando la conseguente “importanza di un nuovo meridionalismo basato su una progettazione politica che guardi all’equità territoriale, che è un valore universale che non riguarda soltanto qualcuno piuttosto che qualche altro, perché darebbe pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni socioeconomiche e meglio ancora, indipendentemente dalla residenza.” “Cioè, – ha domandato Carpentieri – dove sta scritto che chi nasce al Sud, in Basilicata, deve essere sfavorito rispetto a chi nasce in Lombardia e Veneto? È veramente un’ abnormità e per questo motivo esiste anche il movimento Equità territoriale e per tale motivo abbiamo appunto grazie anche a Nino Pascale organizzato questo convegno di approfondimento.”

“Quali processi politici e quali scelte hanno nociuto alle attuali condizionii del Sud in generale? E come andrebbe impostata una seria e incisiva programmazione socio economica per dare una svolta a queste condizioni sociali, civili, economiche e culturali di questo Mezzogiorno?” ha domandato, entrando nel vivo dei lavori, il giornalista, Donato Pace moderatore del dibattito a Cristina Florenzano, esperta di Assistenza tecnica e specialistica a supporto degli Uffici di Programmazione e Controllo di Gestione della Regione Basilicata, relatrice all’incontro in rappresentanza del Comitato Macroregione del Mediterraneo occidentale.

“Proverò ad essere sintetica facendo un un’analisi dei collegamenti che vedono indissolubilmente legati il concetto di meridionalismo, programmazione e autonomia. Questo perché sono tre concetti, tre temi che vengono a toccare proprio la costruzione del sistema italiano da quando si è partiti con l’unità. È un percorso e un processo che partito dallo Stato centralista fino ad arrivare alla riforma del Titolo 5.º che ha visto tantissime variabili e poi andare ad agire e distorcere o rendere asimmetrici o aggiustare tutta una serie di percorsi che sono venuti in essere in questi anni. – ha detto Cristina Florenzano del Comitato Macroregione del Mediterraneo occidentale, domandandosi:”come facciamo a inquadrare anche la Basilicata qua dentro e come faccio ad essere concreta rispetto a tante analisi e convegni?”

“Beh è molto elevata ha risposto avviando le argomentazione del suo intervento come di seguito: “la concretezza di questi argomenti, e noi li abbiamo visti e soprattutto la viviamo quotidianamente, soprattutto anche la città di Potenza all’interno delle istituzioni regionali che sono importanti qui gli uffici regionali che nascono nella Regione Basilicata tra le più depresse alla fine della seconda guerra mondiale che è la prima ad iniziare il processo di programmazione economica. Perché la programmazione economica è stata messa in piedi e perché importante in Basilicata? Perché – ha illustrato – è stato lo strumento che hanno individuato gli economisti come Pasquale Saraceno e tutti gli altri all’interno dei vari gruppi di lavoro tra giornalisti economisti, giuristi, esperti politici di varia natura che tra Bari, Napoli e la Sicilia hanno elaborato strategie importanti in collegamento non solo con il Meridione, non solo con la Basilicata e la città di Potenza, ma sono stati citati tanti personaggi importanti ma che avevano una rete internazionale di laboratori intellettuali che producevano teorie e, sviluppandole mettevano in campo, sperimentando. Non possiamo non citare Nitti che è stato un personaggio che in tutto questo percorso è stato presente fino al 45 anche dopo la sua morte, perché Saraceno è stato uno di quelli che si è formato nella sua scuola. Tutti i grandi esperti, i maggiori esperti della cultura dell’industrializzazione di cui si accennava prima che è stata la svolta meridionale, la soluzione al recupero del gap, del divario tra nord e sud a partire dalla seconda guerra mondiale, il processo di industrializzazione che quindi in Basilicata è stato importantissimo, erano tutti tutti nati nella scuola di Nitti. Di come si gestiscono le istituzioni e che veniva dall’America dei passaggi che hanno fatto prima precedentemente in America. Nitti è stato un centralista ed era un liberale progressista. I meridionalisti i primi meridionalisti, Fortunato, Salvemini, Nitti, Gramsci, Dorso erano: liberal conservatore, socialista federalista, liberal progressista, comunista, democratico liberale. Cioè temi trasversali che vanno ad individuare la questione meridionale come quel tema che era la caratteristica della questione meridionale, l’accentuata arretratezza economica e culturale, causa di una diffusa povertà e una cronica disoccupazione. Alla fine della seconda guerra mondiale c’erano gli stessi problemi alla fine della seconda guerra mondiale Questi lo hanno detto a fine 800, a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. Alla fine della seconda guerra mondiale noi avevamo questa stessa situazione lo strumento la programmazione economica.”

“Non è stata facile metterla in piedi. È stato un percorso lungo che ha penetrato le istituzioni a partire dalla Costituzione che viene ad integrare all’interno della programmazione economica, all’interno delle costruzione delle regioni e del regionalismo, perché è all’interno della Costituzione che nasce regionalismo con l’articolo cinque che prende tutta una serie di percorsi successivi fino al Titolo 5.º. La nuova questione meridionale –ha rilevato Florenzano – è il nuovo meridionalismo. È un processo che è andato avanti in modo costante nel tempo. A volte è stato più importante a volte è stato più ristretto. A volte come adesso è propagandato come tema di massa perché siamo ad un bivio, c’è una scelta da compiere.”

“Altre volte è stato più sottotraccia, ristretto a numeri, a ristretti circoli intellettuali. Ma da questo punto di vista il percorso naturale c’è sempre stato nelle istituzioni, all’interno dei ragionamenti che hanno portato e che portavano la traslazione della gestione del potere dal nucleo centrale diciamo Roma per individuarlo i Ministeri alle Regioni. Le Regioni – ha proseguito Florenzano – sono stati un tema attualmente, lo erano all’inizio prima dell’Unità d’Italia già nel 1853. Ponza di San Martino già aveva individuato all’epoca un piano di decentramento amministrativo imperniato sulle grandi province che più o meno avevano lo stesso perimetro delle attuali regioni, che fallì già con l’Unità d’Italia. Farini, Minghetti, si misero subito contro nella Commissione. Arrivò a essere discusso, ma non fu messo. Perché? Perché chi aveva messo in piedi l’Italia, i liberali e tutti coloro che avevano partecipato al processo di costruzione unitario avevano paura che, in assenza di una cultura amministrativa regionale, tutto quel sacrificio fatto per mettere in piedi l’Unità d’Italia fallisse miseramente. Quindi loro si sentivano quelli che dovevano difendere l’Unità d’Italia. Un timore che oggi ancora noi vediamo nelle nostre discussioni perché diciamo facciamo l’autonomia, ma noi abbiamo paura che si sfasci l’Italia. Insomma attenzione, autonomia sì differenziata come? Attenzione. Però il percorso è stato tracciato e quando noi parliamo di macroregione del Mediterraneo occidentale per rifondare l’Europa e riformare l’Italia noi la tracciamo in questo percorso dove andiamo a sostenere il percorso europeista cioè con l’Europa si è fatta una nuova svolta si è dato una nuova svolta alla programmazione.”

“Le Regioni – ha ricordato inoltre, Florenzano del Comitato Macroregione del Mediterraneo occidentale -sono diventati non solo più centri amministrativi ma sono diventati enti di programmazione, enti di programmazione finanziati direttamente dall’Unione europea. Ricordiamoci che la prima Regione la prima nazione che si è divisa e diventata federale è stata proprio il Belgio Quindi diciamo il percorso è lungo e interessante ed è molto pratico perché noi lo facciamo qui in Basilicata praticamente tutti i giorni. Quando finanziamo attraverso i fondi europei sia il culturale, sia il privato, sia il pubblico. Anche questo Polo lo immagino. Non ho guardato le targhe, ma sicuramente sarà stato tra quelli finanziati con i fondi strutturali. Di conseguenza, quando arriviamo a parlare del tema Macroregione mediterranea è l’anno è la nuova prospettiva. Noi la vediamo all’interno delle politiche che l’Unione europea sta mettendo in piedi nelle macro regioni. Sono state create le macro regioni del nord Europa, dell’Europa dell’Est, dell’Europa Adriatico ionica e diciamo occidentale per intendere la macro regione del Mediterraneo che è quella che in questo momento ha i più grossi problemi e le più grandi esigenze di intervento, dagli sbarchi, dai problemi della sicurezza e tutto quello che viene poi a conseguire con esse tutte le guerre in corso. E’ quella che il Mezzogiorno d’Italia e la politica italiana, perché quando parliamo di meridionalismo non parliamo di sud parliamo di politica italiana cioè dello Stato italiano. La programmazione non è della Basilicata, non è della Sicilia. È un percorso è un modello, è uno strumento che è messo in piedi dallo Stato italiano per governare la propria politica economica quindi noi parliamo di politica nazionale. E su questi argomenti la questione è metterci all’interno di quella corrente che vuole realizzare nei territori delle politiche integrate di ampio respiro a livello geopolitico, quindi collocare il Mezzogiorno all’interno delle politiche che ormai sono europee e che devono essere connesse all’interno dei servizi di qualità del cittadino, che ci devono far sentire italiani ed europei e qui andiamo al problema alla questione meridionale. Nello specifico parliamo di autonomia differenziata sì va bene, ma in che termini? Differenziata in termini di essenziale o differenziata in termini di adeguato. Il percorso è lungo ora non è possibile entrare nel dettaglio di tutte le evoluzioni concettuali che sono di volta in volta state inserite nelle norme che hanno modificato, ampliato e organizzato il nostro sistema istituzionale e che viene direttamente ad incidere sulla gestione del potere. Se di tipo locale potenziamo quindi le Regioni. Ricordate noi eleggevano prima il Presidente della Regione ora si chiama Governatore della Regione. Questo non è un concetto banale ma è un ruolo politico importante. Chi ne ha fatti ha fatto questi percorsi esprime delle volontà in termini di gestione del potere e in termini di applicazione. Su come devono essere incise le economie e come devono essere distribuite sui territori ai fini dell’erogazione dei servizi anche ai cittadini. Di conseguenza, questo percorso dell’autonomia e del decentramento economico amministrativo è andato di pari passi su tre livelli. È stato il decentramento amministrativo, il decentramento economico attraverso la programmazione di decentramento amministrativo, dai ministeri alle Regioni. Il decentramento economico da una programmazione da piani e programmi solo nazionali a piani regionali. Fra l’altro, poi con l’innesto dell’Unione europea, finanziati dall’Unione europea e quindi una traslazione di potere. Naturalmente in tutto questo c’è la questione elettorale, perché dal 45 in poi c’è stata il grande ingresso, la vera novità è l’ingresso delle masse del suffragio elettorale all’interno del gioco e delle istituzioni dunque chiaramente il fattore elettorale poi è diventato un fattore importante che ha creato asimmetrie anche rispetto ai nostri percorsi.”

“Per quanto riguarda la Basilicata, voglio dire l’industrializzazione, il processo di gestione dei fondi finanziati sulla Val Basento, su tutti gli altri, su tutti gli stabilimenti e tutto il resto è andato alle cronache nazionali insomma. Quindi – ha concluso Florenzano – le degenerazioni possiamo chiamarle così alla fine sono anche dovute a quel processo naturale se vogliamo e ciclico all’interno del quale i partiti e i politici e la rappresentanza politica, magari hanno smarrito ciclicamente il senso, dando più importanza al peso elettorale piuttosto che a quello dell’indirizzo politico, trasformando le Regioni magari, e per questo parlo della caduta dei territori. Il problema che poi ci ha fatto scadere in tutto questo è stato nell’avere in mano un uno strumento che non abbiamo saputo utilizzare bene. L’autonomia è partita per dare maggiore importanza al cittadino e quindi spingere verso la sovranità portare gli strumenti della decisione a livello locale attraverso processi di partenariato economico sociale che vengono attualmente messi in piedi dalle Regioni ogni volta che si scrive un documento, chiamando i sindacati, chiamando i sindaci, facendo idea. La questione è quella che in sintesi hanno dato i sindaci i sindacati e tutte le altre parti sociali e civiche nella costruzione di questi percorsi e del politico che magari ha privilegiato guardare più all’aspetto elettorale piuttosto che a quello di indirizzo politico programmatico e di conseguenza la programmazione è diventata un esercizio di tecnici che col copia incolla, prendendo due dati hanno fatto il quadro della situazione dello status quo e poi hanno detto incrementiamo del 2,5% l’occupazione incrementiamo del 3% il prodotto interno lordo delle aziende, finanziando le imprese piccole e medie, finanziando la formazione e di conseguenza alla fine avremo un risultato fissato prestabilito di più cinque che non c’è perché fondamentalmente poi è scollegato dalla dalla condizione, dalla situazione, dunque fondamentalmente il discorso è il recupero di una cultura politica anche dell’approfondimento dei temi e delle questioni all’interno dell’architrave nella quale noi agiamo socialmente civicamente oltre che politicamente per poi arrivare a governare i processi ad indirizzare. La Basilicata è stata maestra. E’ stata la prima in Italia che grazie all’allora Comitato regionale delle Province delle Camere di commercio andò a produrre con Mario Rossi Doria e tanti altri grandi il primo piano lucano dello sviluppo. Il primo piano regionale d’Italia e nessun’altra regione l’aveva fatto. C’era stata una concentrazione di intelligenze di competenze e anche di voglia di riscatto all’interno di un quadro internazionale e anche nazionale di spinta e di collaborazione che ha espresso un’intelligenza collettiva in grado di fornire tutta una serie di risultati che oggi ci vedono qui comunque a discutere. Ora sta a noi alle nostre generazioni essere all’altezza di poter fare quel salto che deve migliorare quello che oggi abbiamo e io ritengo che sia è nella condizione, assolutamente con mezzi e strumenti che abbiamo, di poterlo fare, già solo guardando questo bellissimo polo bibliotecario, strutture che abbiamo con mezzi che allora non avevano e che adesso sono di cultura di massa diffusa. Dunque io sono ottimista da questo punto di vista la questione demografica è un problema anche di politiche che sono state fatte all’interno di previsioni, leggendo si vedono tantissimi documenti che andavano a considerare tra parametri economici e giuridici proprio la questione che il nostro territorio non poteva reggere quel carico di popolazione. Che poi che sia stata strumentale, che sia stata corretta o meno, però c’era un disegno ben preciso, cioè serviva al nord alle industrie del nord gli operai la manovalanza e qui serviva l’occupazione. Si sono spostati si è fatta l’emigrazione e questo è risultato positivo o negativo lo possiamo sicuramente giudicare oggi, però nei fatti sono le conseguenze delle politiche messe in piedi e pertanto noi del Comitato della Macroregione del Mediterraneo occidentale lavoriamo tra Napoli, Sicilia e Puglia proprio per tenere in piedi una discussione su questi temi e portare avanti una spinta in avanti. Una sfida su questo livello di confronto politico.”