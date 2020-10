Nuovo motore diesel BlueHdi 110 S&S su Peugeot 2008

ROMA (ITALPRESS) – La gamma di nuova 2008 vede l’ingresso di una nuova motorizzazione diesel della famiglia BlueHDi. Si tratta della motorizzazione BlueHDi 110 S&S che viene abbinata di serie al cambio manuale a 6 rapporti. Si tratta di un motore 4 cilindri con cilindrata di 1.499 cm3 e testata a 16 valvole. Sovralimentato con turbo, è in grado di erogare 110 CV di potenza massima. Omologato Euro 6D ed in grado emettere appena 95g di CO2 per km: dispone quindi di 10 CV in più rispetto alla precedente motorizzazione ed affianca la più potente versione da 130 CV abbinata di serie al cambio automatico EAT8. Il nuovo motore è disponibile in 3 allestimenti, due dei quali arricchibili con Pack (Active e Active Pack, Allure e Allure Pack, GT), e ha un prezzo di listino che parte da 23.850 euro, 300 in più rispetto al precedente motore da 100 CV che va a rimpiazzare.

A seguito dell’ottimizzazione della gamma versioni e allestimenti, Nuova 2008 è disponibile complessivamente con due motorizzazioni diesel BlueHDi, tre benzina PureTech e una 100% elettrica, declinate in tre allestimenti, ciascuno arricchibile da un Pack, per un totale di 31 diverse combinazioni possibili.

Caratterizzata da un design fortemente innovativo e da dimensioni ideali anche in ambiti urbani, si fa notare per la personalità, particolarmente forte e distintiva. Ultratecnologica, adotta il Peugeot i-Cockpit 3D di nuovissima generazione, unitamente ad equipaggiamenti e aiuti alla guida (ADAS) ripresi dall’ammiraglia 508 e che esprimono il massimo livello del know-how della Casa del Leone. Grazie alla piattaforma multi-energia su cui è costruita, nuova 2008 dà libertà di scelta fra 3 diversi tipi di alimentazione: benzina, diesel o 100% elettrica.

(ITALPRESS).