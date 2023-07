Nuovo nido di Caretta Caretta nel Parco dei Campi Flegrei

Un nuovo nido di Caretta Caretta nell’estate 2023, scoperto e messo in sicurezza sulla costa flegrea dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con la tutela ambientale dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dei Carabinieri Forestali di Napoli, chiamati dal presidente del Parco Francesco Maisto e prontamente intervenuti per la protezione e salvaguardia del sito. Determinante il supporto dell’associazione Domizia che coordina la rete di volontari e altre associazioni con il sostegno di Enpa Salerno.

“Si tratta del secondo nido sulla spiaggia di Licola, nei pressi della foce del depuratore di Cuma – sottolinea Francesco Maisto, presidente del Parco Regionale dei Campi Flegrei – a conferma della straordinaria biodiversità del comprensorio flegreo. Questa ulteriore scoperta, grazie alla sensibilità del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, presidente della Comunità del Parco, e alla costante azione di salvaguardia ambientale nel segno della legalità portata avanti dalla Regione Carabinieri Forestali Campania, ci spinge a rafforzare il confronto con Regione, enti locali e associazioni per la tutela e la sostenibilità ambientale del nostro territorio”.

A scoprire le tracce del nido i volontari Susy e Adriano a bordo di un ultraleggero in pattugliamento partito dall’Air Patria, campo volo di Lago Patria.

In spiaggia poi si sono recati con il Presidente, i ricercatori della Stazione Zoologica che hanno messo in sicurezza il nido, sempre col supporto dei volontari di Domizia e Enpa Salerno.

“Tra cinquanta giorni è attesa la schiusa delle uova, che sono decine e la risalite delle piccola Caretta Caretta che si tufferanno a mare sempre col supporto dei volontari e dei ricercatori della Dohrn – spiega Vincenzo Ammaliato, presidente dell’associazione Domizia – che garantiranno anche in questo caso, unitamente ai Carabinieri Forestali, il presidio in spiaggia per assicurare che tutto vada nel migliore dei modi”.