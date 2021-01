Nuovo Nissan Qashqai con e-Power accelera verso il futuro

Sarà equipaggiato con due nuovi propulsori elettrificati il nuovo Nissan Qashqai: un motore turbo benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovato ed esclusivo sistema Nissan e-Power, al suo debutto in Europa, specificamente messo a punto per soddisfare le esigenze degli automobilisti e garantire elevata efficienza, basse emissioni di CO2 e un’accelerazione brillante. La scelta dei nuovi propulsori rientra nella strategia Nissan di elettrificazione della propria gamma, con l’obiettivo di raggiungere, in Europa, il 50% delle vendite totali di tipo elettrificato entro l’anno fiscale 2023.

Il nuovo Qashqai offre molteplici configurazioni per adattarsi alle varie esigenze dei clienti, i quali potranno scegliere, oltre alle due diverse motorizzazioni, fra due o quattro ruote motrici, cambio manuale a 6 marce o nuovo CVT Xtronic.

Il sistema mild hybrid con batteria agli ioni di Litio ALiS 12 V (Advanced Lithium-ion battery System) del Nuovo Qashqai è una tecnologia ibrida accessibile che rende tale propulsore competitivo in termini di potenza, coppia, consumi e livello di emissioni di CO2, il tutto con un incremento di peso totale del veicolo di soli 22 kg.

L’energia recuperata in fase di decelerazione (frenata rigenerativa) è immagazzinata nella batteria agli ioni di Litio e poi utilizzata per ottimizzare l’erogazione della coppia motrice (Torque Assist) in fase di ripartenza rapida. Tale energia è utilizzata anche durante l’arresto per inerzia (Coasting) nelle versioni con CVT, dove, a velocità inferiori a 18 km/h e con il pedale del freno premuto, il motore termico si spegne e l’energia accumulata viene usata per alimentare l’impianto elettrico del veicolo. Questo permette di ridurre i consumi di carburante e le emissioni. In accelerazione (tra 20 e 110 km/h), l’energia della batteria agli ioni di Litio è utilizzata per generare una coppia addizionale di 6 Nm per un massimo di 20 secondi, contribuendo a ridurre l’impegno richiesto al motore termico, con vantaggio, anche in questo caso, in termini di consumi ed emissioni.

Il sistema ALiS è accoppiato al motore turbo benzina 1.3 DiG-T, introdotto su Qashqai nel 2018 e oggi ulteriormente migliorato con l’introduzione di 50 componenti progettati ex novo e la piena conformità allo standard europeo sulle emissioni Euro 6D.

Il turbocompressore è ora dotato di valvola wastegate a controllo elettronico per avere tempi di risposta più rapidi; nuovi ugelli migliorano l’iniezione; gli attriti ridotti per molti componenti e un filtro antiparticolato con un nuovo substrato aiutano a ridurre le emissioni di CO2. Questo motore è disponibile in due livelli di potenza 140 e 158 CV, abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti o al nuovo cambio CVT Xtronic (solo per le versioni da 158 CV). La potenza massima viene erogata a 5500 giri, mentre la coppia massima di 270 Nm è fruibile già a 1750 giri sulle varianti da 158 CV con cambio manuale o CVT.

Sulle versioni manuali, gli innesti più rapidi e diretti offrono una sensazione di maggiore sportività. Con la trasmissione CVT Xtronic di nuova generazione si riducono i consumi e migliora l’accelerazione grazie a una serie di migliorie, tra cui un nuovo impianto di lubrificazione con una doppia pompa dell’olio controllata elettronicamente. Il nuovo CVT coniuga l’ottima manovrabilità e fluidità di marcia nei contesti urbani e nelle accelerazioni moderate con la prontezza tipica di un cambio a doppia frizione durante le accelerazioni più vigorose.

E’ disponibile su entrambe le versioni da 140 e 158 CV, mentre il 4WD lo è solo sui modelli con CVT da 158 CV. Il nuovo sistema di controllo delle quattro ruote motrici è capace di adattarsi alle condizioni esterne e allo stile di guida, basta selezionare una delle cinque modalità disponibili: Standard, ECO, Sport, Snow e Off-Road. In caso di pattinamento di una delle ruote, il tempo di risposta del sistema 4WD è stato ridotto di cinque volte ed è ora di circa 0,2 secondi, a vantaggio del controllo e della sicurezza.

Nuovo Qashqai segna anche il debutto europeo dell’innovativo sistema di propulsione e-POWER, una tecnologia esclusiva Nissan, componente fondamentale della Nissan Intelligent Mobility.

Il sistema e-Power è costituito da una batteria ad alta capacità, un motore benzina da 157 CV con rapporto di compressione variabile, un generatore, un inverter e un motore elettrico da 140 kW di dimensioni e potenza analoghe a quelle dei veicoli elettrici della gamma Nissan. Una soluzione davvero unica, che offre l’accelerazione progressiva e lineare caratteristica degli EV, ma senza la necessità di ricarica plug-in essendo dotata di un generatore elettrico integrato a bordo.

Il sistema e-Power è già adottato in Giappone sui modelli Nissan Note e Serena ed è stato poi specificamente messo a punto per rispondere alle esigenze dei clienti europei. Ad esempio, su Note la batteria viene caricata da un motore benzina da 1.2 litri e il motore elettrico eroga una potenza di 108 CV. Per l’Europa, invece, il motore benzina è da 1.5 litri e la potenza del motore elettrico è pari a 190 CV (140 kW). L’elemento di unicità di e-Power è che il motore benzina viene usato esclusivamente per generare elettricità, mentre le ruote sono azionate solo dal motore elettrico. Questo significa che il motore termico funziona sempre nel suo range ottimale, massimizzando l’efficienza dei consumi e riducendo le emissioni di CO2. La spinta propulsiva è interamente fornita dal motore elettrico e non c’è il ritardo tipico dei motori termici o degli ibridi tradizionali. L’erogazione di coppia potente e immediata garantisce un’accelerazione brillante a tutte le velocità.Il sistema e-Power prevede tre modalità di guida: Standard, Sport ed Eco. In modalità Standard, l’auto offre accelerazioni brillanti e la frenata rigenerativa è calibrata in modo da simulare il “freno motore” di un tradizionale veicolo a benzina. In modalità Sport, l’accelerazione è ancora più forte e gli intervalli a motore spento sono più brevi, specie nelle situazioni in cui si richiedono alla vettura prestazioni brillanti. In modalità Eco, l’auto risparmia carburante e ottimizza la gestione della batteria, permettendo al guidatore di adottare uno stile di marcia inerziale (Coasting) per ridurre i consumi nella guida in autostrada. In tutte le modalità è possibile selezionare l’opzione “B Mode” che aumenta il recupero di energia in fase di decelerazione, rallentando l’auto in modo più efficiente rispetto all’uso del pedale del freno.

Nuovo Qashqai con e-Power non solo accelera più rapidamente rispetto all’ibrido tradizionale, ma lo fa a regimi di giri inferiori. Il sistema è quindi molto silenzioso, quasi quanto un veicolo 100% elettrico ed è progettato per offrire la massima sensibilità in accelerazione e la migliore rispondenza tra regime del motore e velocità su strada.

La vettura si avvale del rivoluzionario sistema e-Pedal, lo stesso di Nissan LEAF, che consente di gestire il veicolo con un solo pedale. Il guidatore può infatti avviare l’auto, accelerare e rallentare usando solo il pedale dell’acceleratore e questo nel 90% delle possibili situazioni di guida. Lo schermo TFT da 12″ in plancia mostra lo stato del sistema, visualizzando il flusso energetico di e-Power. L’inizio delle vendite di Nuovo Nissan Qashqai con e-Power è previsto per il 2022.

(ITALPRESS).