Nuovo Opel Movano è pronto per i compiti più pesanti

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Pronto per i compiti più pesanti che ci aspettano sul lavoro: questo è il nuovo Opel Movano. Grazie alla vasta gamma di varianti, al volume di carico che raggiunge 17 m3 e al carico utile che arriva a 2 tonnellate, il più grande veicolo commerciale leggero (VCL) del Brand con il Blitz è impressionante come sempre. Nuovo Opel Movano conserva tutte le qualità da leader della categoria e ne aggiunge di nuove, come i sistemi avanzati di aiuto alla guida che permettono di offrire per la prima volta la guida autonoma di livello 2. In particolare, con il nuovo Opel Movano Electric a zero emissioni locali, Opel porta avanti la sua strategia di elettrificazione, con più potenza e più autonomia. Il nuovo veicolo elettrico è alimentato da un motore elettrico particolarmente potente con 200 kW/270 cv e 400 Newton metri di coppia. Grazie alla nuova batteria da 110 kWh, il nuovo Opel Movano Electric può coprire fino a 420 chilometri (WLTP1) senza bisogno di fermarsi a ricaricare: un compagno capace e affidabile, anche nei viaggi più lunghi. Per offrire più versatilità, arriva sulla plancia la nuova presa da 230 V pensata per alimentare o ricaricare i dispositivi elettrici.

Nell’abitacolo, l’attenzione si focalizza sulla connettività, sull’ergonomia e sul comfort. Il cruscotto ridisegnato offre sistemi di Infotainment con schermi touch a colori fino a 10 pollici. Troviamo la ricarica wireless dello smartphone e il Keyless Access and Start (apertura e avviamento a mani libere). La panca opzionale “Eat & Work”, molto versatile, può essere utilizzata anche come piano di lavoro. Visto dall’esterno, Opel Movano mostra tutto il suo carattere originale, moderno e orientato al futuro, con un design rinnovato nella parte anteriore e posteriore che è tipico del Brand, oltre a fari a LED disponibili come optional. “Nuovo Opel Movano può svolgere agilmente lavori pesanti ed è perfetto per le flotte. Nuovo Opel Movano Electric è senza compromessi, e offre ancora più potenza e autonomia rispetto al passato. Inoltre, Nuovo Opel Movano è disponibile con la guida autonoma di livello 2, un vero plus in questo segmento. Con punti di forza come questi, Nuovo Opel Movano prepara le flotte ad affrontare il futuro” ha dicharato Federico Scopelliti, Direttore di Opel Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

