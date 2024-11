Nuovo Piaggio Porter NPE, il primo city truck elettrico

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio ha presentato oggi nel corso di una première internazionale svoltasi alla fiera Ecomondo di Rimini, il nuovo Porter NPE, primo city truck full electric. La gamma di veicoli commerciali Piaggio si amplia così con due nuove varianti a propulsione elettrica a quattro ruote, pensate per rispondere al meglio alle specifiche esigenze della mobilità intra-city, grazie alla combinazione di dimensioni compatte unite ad una capacità di carico di almeno una tonnellata, particolarmente elevata per la sua categoria.

La nuova gamma di Porter elettrico è prodotta negli stabilimenti italiani di Pontedera del Gruppo Piaggio e distribuita nei principali Paesi europei attraverso una rete ad elevata specializzazione nella vendita e nell’assistenza di veicoli commerciali, orientata alla massima soddisfazione del cliente.

Sulla nuova gamma del Porter elettrico sono presenti anche innovative soluzioni in ambito cybersecurity, sicurezza veicolo attiva e passiva, compresi i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questi nuovi contenuti sono disponibili anche sulle varianti a propulsione termica bi-fuel eco-friendly (benzinametano e benzinagpl) del Porter.

Il cuore del nuovo Porter NPE è la Electric Drive Unit (EDU), un unico sistema compatto che integra il propulsore elettrico, l’inverter e gli organi della trasmissione. Questa soluzione è progettata per ottenere alte prestazioni e massima efficienza, minimizzando pesi, ingombri e numero di componenti, con l’ottimizzazione anche dei circuiti elettrici e di raffreddamento. Il sistema così realizzato garantisce prestazioni elevate, costanti e prolungate nel tempo.

Il sistema di propulsione elettrica spinge Porter NPE fino a una velocità massima di 90 km/h, perfettamente in linea con la missione di utilizzo del nuovo city e-truck. Allo stesso modo l’autonomia, che arriva a oltre 250 km1, è quella che si richiede a un mezzo che vuole riunire in sè, e combinare tra loro, valori di pura prestazione come la portata a telaio fino a 1.055 kg, con dimensioni ridotte, agilità e facilità di utilizzo.

foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio

(ITALPRESS).