Nuovo R-Store a Pavia, continua l’espansione del marchio napoletano nel Nord

Dopo una ristrutturazione importante, R-Store, azienda napoletana punto di riferimento per il mondo Apple in Italia, ha riaperto a Pavia con un nuovo layout e uno staff qualificato. Il negozio è il primo a ottenere la certificazione Apple Preferred Partner, riconoscimento che premia qualità, competenza e assistenza ai clienti.

All’interno del nuovo spazio, i visitatori possono scoprire e provare i prodotti più recenti Apple, come il MacBook Neo, e accedere a consulenze personalizzate, assistenza tecnica e percorsi di formazione dedicati.

Il taglio del nastro si è svolto davanti a un pubblico entusiasta, alla presenza del management del gruppo e delle principali figure dell’area retail.

Il negozio di Pavia rappresenta una tappa strategica nel piano di crescita di R-Store, che conta quasi 100 store e 900 collaboratori a livello nazionale. L’azienda prevede nuove aperture nel 2026 e lo sviluppo di servizi per supportare scuole, aziende e istituzioni nella trasformazione digitale, in collaborazione con Rekordata.

Il punto vendita pavese sarà anche un centro di riferimento per la protezione dei dati e la sicurezza online, oltre che per l’assistenza tecnica, che copre l’intero ciclo di vita dei prodotti Apple. Lo spazio rinnovato offre un’esperienza più accogliente e funzionale per studenti, famiglie, professionisti e imprese.

La riapertura ha suscitato grande interesse tra la comunità pavese, con partecipazione all’inaugurazione e alle iniziative dedicate, inclusi sconti speciali. Con quasi cento punti vendita in tutta Italia, R-Store si conferma il più grande Apple Premium Partner del Paese, rafforzando il proprio percorso di crescita e innovazione.