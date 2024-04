Nuovo record per il prezzo dell’oro

Roma, 8 apr. (askanews) – L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico oggi, continuando la sua corsa iniziata il mese scorso. Il metallo ha raggiunto il prezzo di 2.353,80 dollari, con un incremento di oltre 350 dollari l’oncia da metà febbbraio.

Il metallo giallo, in particolare, è un apprezzato bene rifugio in un momento in cui ci si attende per l’anno tagli dei tassi d’interesse a partire dalla Federal Reserve, anche se l’inflazione resta superiore all’obiettivo della banca centrale.

I future dell’oro sono saliti 2.372,45 dollari l’oncia.