Nuovo record per lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide

Roma, 16 nov. (askanews) – Secondo l’agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’estensione del ghiaccio marino antartico è stata per sei mesi consecutivi la più bassa mai registrata nella storia degli ultimi 45 anni.

L’ultimo riepilogo climatologico mensile di ghiaccio e neve sulla Terra del NOAA, preparato sulla base delle informazioni del National Snow and Ice Data Center (Nsidc, per il suo acronimo in inglese) e raccolte da Servimedia, indica che l’Antartide aveva in media 16,20 milioni di chilometri quadrati in Ottobre di quest’anno.

Ciò rappresenta 2,03 milioni di chilometri quadrati in meno o una diminuzione dell’11,1% rispetto alla media tra il 1991 e il 2020. Si tratta della copertura più bassa mai registrata in quel mese da quando sono iniziate le misurazioni satellitari nel 1979.

L’area del ghiaccio marino artico era in media di 6,37 milioni di chilometri quadrati, ovvero 1,12 milioni in meno o una diminuzione del 15,0%. È stato il quinto ottobre con meno ghiaccio artico dal 1979.

D’altra parte, l’estensione del ghiaccio marino sulla Terra lo scorso mese è stata la più bassa dal 1979, con una media di 22,57 milioni di chilometri quadrati, che rappresenta 3,15 milioni di chilometri quadrati in meno o una diminuzione del 12,2% rispetto alla media tra il 1991 e il 2020.

Si tratta del dato più basso degli ultimi 45 anni ed è seguito da ottobre 2016 (23,54 milioni di chilometri quadrati) e 2019 (23,67 milioni). Al contrario, il massimo storico si mantiene nel settembre 1980 (27,75 milioni), davanti al 1988 (27,49 milioni) e al 1983 (27,25 milioni).