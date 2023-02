Nuovo Renault Espace, silhouette elegante e grande abitabilità

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver ufficializzato il nome Espace, Renault svela due silhouette del suo futuro grande SUV a 5 e 7 posti. Con un gioco di luci e ombre, le silhouette lasciano intravvedere il design esterno di Nuovo Renault Espace e la sua lunghezza totale. Nuovo Espace propone un design atletico con spalle pronunciate. Sulle fiancate, la superficie vetrata che si allunga al massimo verso il posteriore contribuisce a slanciare il veicolo e a renderlo più elegante. Il posteriore è sobriamente movimentato dall’alettone che funge da naturale proseguimento del tetto. Al passo con i tempi, la sesta generazione di Espace offre proporzioni contenute per rispondere meglio alle esigenze di un mondo in trasformazione. Più compatto di 14 cm, offre una lunghezza dell’abitacolo di 2,48 m fino alla terza fila, una misura leggermente superiore a quella dell’attuale generazione. Nuovo Espace mantiene il DNA che ha decretato la sua forza: ospitare confortevolmente fino a 7 passeggeri per intraprendere lunghi viaggi. Nuovo Renault Espace sarà presentato in anteprima mondiale a inizio primavera 2023.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

