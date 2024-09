Nuovo Renault Master eletto “Furgone dell’Anno 2025”

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo Renault Master è stato eletto “Furgone dell’Anno 2025” in occasione della cerimonia International Van Of The Year (IVOTY) al Salone IAA Transportation di Hannover il 16 settembre 2024. Il veicolo è stato eletto all’unanimità da una giuria di esperti in rappresentanza di 25 Paesi europei. “La giuria IVOTY è rimasta impressionata dal nuovo design, ma anche dal livello di innovazione e tecnologia sviluppate sulla nuova gamma Master che si distingue per l’aerodinamica avanzata, la maggior facilità di utilizzo con più efficienza energetica, più spazio, più sicurezza e più comfort. Inoltre, la nuova piattaforma multi-energia consente di montare gruppi motopropulsori diesel, elettrici e a idrogeno. Tutte caratteristiche che soddisfano i criteri del programma di premiazione. A prova di futuro! Complimenti a Renault per questo successo tutto meritato” dichiara Jarlath Sweeney, Presidente della giuria dell’International Van of the Year Award.

“E’ stato un bellissimo riconoscimento e un vero premio per tutti i team che hanno lavorato al progetto. Nuovo Master è un esempio perfetto di ciò che fa la forza dei veicoli commerciali Renault da oltre 120 anni: prodotti innovativi, rivoluzionari e multi-energia, progettati per essere personalizzati quasi all’infinito per rispondere alle esigenze di ognuno dei nostri clienti professionali” ha detto Heinz-Jùrgen LO’W, Direttore Veicoli Commerciali della Marca Renault. Nuovo Renault Master diventa il quinto veicolo della Marca a ricevere questo prestigioso premio dopo Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY 2002), Kangoo Z.E (IVOTY 2012) e Kangoo Van III (IVOTY 2022).

Dopo Renault Scenic E-Tech Electric, eletta “Auto dell’Anno” lo scorso febbraio, Renault fa incetta di premi avendo ottenuto, uno dopo l’altro, i titoli di “Auto dell’Anno” e “Furgone dell’Anno”.

L’ultima volta che la Marca si era aggiudicata entrambi i premi nella stessa stagione risale a 27 anni fa con… Renault Scenic I e Master II.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

