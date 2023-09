Nuovo Renault Scènic E-Tech Electric, progettato per le famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Svelato a Parigi il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric, punta di diamante della nuova generazione di veicoli elettrici della maison francese. Con cinque milioni e trecentomila vetture vendute dal 1996 Scenic si presenta oggi in una nuova veste al passo con i tempi, all’insegna della sostenibilità e, come dicono i francesi, “voiture à vivre”. Scenic, il cui acronimo significa Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, presta fede al proprio nome anche nella circolarità dei prodotti che lo compongono. Il 24% dei materiali provengono dal riciclo, con un obiettivo Renault entro il 2030 del 33%. Il 40% delle superfici è in alluminio riciclato, così come 40 chili di plastica, 37% di acciaio, 25% di polipropilene. Il pianale piatto, i grandi cerchi da 19″ e 20″, il passo lungo e il tetto panoramico lo rendono una familiare innovativa. Con 4,47 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza offre grande abitabilità all’interno e comfort per gli occupanti.

All’anteriore, le barriere poste sotto le luci diurne migliorano la penetrazione dell’aria intorno al veicolo. Il profilo è caratterizzato da pieghe della carrozzeria in cui si alternano curve generose e spigoli vivi. Al posteriore, la forma è scolpita, per migliorare la resistenza dell’aria, e caratterizzata da una linea distintiva su entrambi i lati del paraurti. I cerchi da 20″ della versione Esprit Alpine sono diamantati neri e laccati con vernice fumè, con il centro delle ruote grigio. Sarà disponibile in sei tinte di carrozzeria: Rosso Passion, Blu Notturno, Nero E’toilè, Grigio Scisto Lucido, Grigio Scisto Satinato (in esclusiva per l’allestimento Esprit Alpine) e Bianco Perlato. Nuovo Scènic E-Tech Electric è dotato del tetto panoramico in vetro Solarbay. Grazie al sistema esclusivo “AmpliSky”, e alla tecnologia PDLC basata sullo spostamento delle molecole provocato da un campo elettrico, il tetto si oscura, su richiesta, a segmenti. Renault è il primo costruttore ad utilizzare questa innovazione che consente di oscurare completamente o parzialmente singoli segmenti eliminando le tendine parasole e recuperando anche spazio in altezza.

All’interno il cockpit digitale OpenR di Nuovo Scènic si distingue per la posizione ergonomica e per l’ampia superficie di visualizzazione che permette di navigare facilmente tra i menu. E’ composto da due schermi uniti disposti a forma di L: un display TFT orizzontale da 12,3″ sul cruscotto e un touchscreen verticale da 12″ in mezzo alla consolle. I passeggeri dei sedili posteriori possono contare sul bracciolo “ingenius”, dotato di due parti amovibili e orientabili, che offre vani portaoggetti per riporre computer e tablet e supporti apribili per guardare confortevolmente gli schermi, completato anche da due porta-bevande e due prese USB di tipo C. Nuovo Scènic E-Tech è dotato di motore elettrico sincrono a rotore avvolto con 8 poli magnetici, disponibile in due versioni: 125 kW (170 cv) e 280 Nm e 160 kW (220 cv) e 300 Nm, con due capacità di batteria, da 60 kWh per un’autonomia di oltre 420 km e da 87 kWh per un’autonomia di oltre 620 km. In ambito sicurezza la nuova generazione dell’Highway and Traffic Jam Companion offre prestazioni di guida autonoma di livello 2 molto avanzate. La prova su strada è calendarizzata nel 2024.

foto: ufficio stampa renault Group Italia

