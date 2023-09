Nuovo Renault Scenic E-Tech Electric, vettura per le famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric nasce all’insegna della sostenibilità. Costruito con il 24% di materiali riciclati, si presenta all’esterno come una familiare innovativa, lunga 4,47 metri, larga 1,86 metri e alta 1,57, con pianale piatto, grandi cerchi da 19 e 20 pollici, passo lungo e tetto panoramico. Nuovo Scénic è dotato di motore elettrico sincrono a rotore avvolto con 8 poli magnetici, disponibile in due versioni: 125 e 160 kilowatt, con due capacità di batteria, da 60 kilowattora per un’autonomia di 420 kilometri e da 87 kilowattora per un’autonomia di oltre 620 kilometri.

tvi/abr/gsl