Nuovo stabilimento Iveco a Foggia, Urso “Si riprende a produrre”

“Si riprende a produrre e soprattutto si produrranno autobus ai fini della sostenibilità ecologica. E’ questa la strada che vogliamo intraprendere”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italyche, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovo stabilimento del Gruppo Iveco di Foggia, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni e grazie al quale Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici torna a produrre in Italia. vbo/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Puglia)