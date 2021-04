Nuovo Suzuki Burgman 400 protagonista delle Première Show

Suzuki presenta il nuovo Burgman 400 e lo svela ufficialmente organizzando una manifestazione itinerante che darà modo a tutti gli appassionati di scoprirlo e di conoscere le sue caratteristiche in anticipo rispetto alle prime consegne, previste per l’estate. Quindi dal prossimo 13 aprile prenderà il via da Prato, in Toscana, il Burgman 400 Première Show, un roadshow che lo vedrà protagonista presso una dozzina di Concessionari Suzuki, in ben sette regioni d’Italia. I dealer coinvolti organizzeranno giornate dedicate al Burgman, pronti a fornire tutte le informazioni ed a soddisfare ogni curiosità sul mezzo.

Unico protagonista delle Premiere Show sarà il nuovo Burgman 400, un corner esclusivo verrà allestito all’interno del salone, rendendolo l’attrazione principale della concessionaria. Nell’area riservata dello showroom i clienti potranno toccare con mano il Burgman, salire in sella ed apprezzarne la cura costruttiva. Un maxischermo trasmetterà un video emozionale e sarà di supporto durante la presentazione.

Con il suo calendario di dodici appuntamenti il Burgman 400 Première Show raggiungerà sette regioni, spaziando da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sicilia. L’elenco completo dei Concessionari aderenti all’iniziativa e il calendario del roadshow è disponibile online, sul minisito dedicato al Burgman 400.

Chi volesse prendere parte a uno degli eventi in programma, potrà prenotarsi utilizzando la piattaforma Smart Meet, alla quale si accede anche con un link diretto. La pagina permette di conoscere subito l’indirizzo esatto di ciascun Concessionario e di indicare l’orario preferito tra quelli proposti, in modo da limitare il rischio di assembramenti in loco. In ogni moment del Première Show, lo staff della Concessionaria saprà garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie. Sarà dunque richiesto ai presenti un adeguato distanziamento e l’utilizzo delle indispensabili mascherine, mentre i locali saranno aerati con regolarità e i mezzi e le attrezzature saranno sanificati in modo puntuale.

