Nuovo Teatro Sanità, domani la presentazione della stagione invernale

Giovedì 17 settembre, alle ore 11, al Museo Madre di Napoli, sarà presentata la prima parte della stagione del Nuovo teatro Sanità, che da settembre a dicembre 2020 vedrà il collettivo Nts’ ospitato da alcune delle più prestigiose istituzioni culturali della città. Oltre al direttore artistico Mario Gelardi, intervengono la presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Laura Valente, e il direttore artistico del Teatro Bellini, Gabriele Russo. Il titolo della stagione “On the road – Tutte le strade portano a teatro” esprime il senso di un progetto artistico, che è anche e soprattutto un progetto di riorganizzazione delle attività teatrali. Il direttore artistico Gelardi ha spiegato:”In questo particolare momento, siamo stati fortunati, perché realtà più solide della nostra ci hanno teso una mano per favorire il prosieguo della nostra crescita artistica. Anche noi, soprattutto, nella seconda parte di stagione, cercheremo di restituire quanto abbiamo ricevuto, permettendo ad alcune giovani compagnie di fare residenza nel nostro teatro. Questo ha portato i percorsi di molte realtà grandi e piccole che probabilmente sarebbero andate ognuna per la propria strada ad incontrarsi e ad incrociarsi, in un produttivo scambio di risorse materiali e culturali”. La conferenza stampa, hanno fatto sapere gli organizzatori, sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e il Nuovo Teatro Sanità, che vedrà la luce proprio tra le sale del Museo Madre.