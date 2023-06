Nuovo Toyota C-HR, il “super-coupè” ancora più performante

ROMA (ITALPRESS) – La nuova generazione di Toyota C-HR pesenta un design all’avanguardia, tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di percorrere ancora più distanza in modalità EV a zero emissioni.

Il nuovo modello ha un profilo da “super-coupè”, con il design frontale che presenta il nuovo volto dei Suv Toyota. Il tema delle forme interconnesse è prominente nelle linee “diamond-cut” lungo i lati della vettura, che mettono in risalto le maniglie portiere a filo carrozzeria. Il look dinamico e condensato della vettura è ulteriormente esaltato dagli sbalzi ridotti e dai cerchi di grandi dimensioni, fino a 20 pollici di diametro. Toyota ha creato una user experience senza soluzione di continuità, intuitiva e personalizzata, progettata per andare oltre le aspettative dei clienti e riconoscere l’importanza che gli stessi attribuiscono a un ecosistema in-car connesso in cui è possibile utilizzare un’app sul proprio telefono, il touchscreen o i comandi vocali per controllare una vasta gamma di funzionalità. L’obiettivo è stato quello di dare vita a un’esperienza semplice, intuitiva e personalizzata che anticipasse le esigenze dell’utente. Tutti gli allestimenti del Nuovo Toyota C-HR beneficeranno dell’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Efficacia e funzionalità del sistema sono state migliorate per fornire una protezione ancora maggiore contro un ampio ventaglio di situazioni a rischio incidente e per ridurre lo stress alla guida. Nuovo Toyota C-HR sarà disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati. La gamma comprende versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i). I nuovi modelli beneficiano della tecnologia Hybrid Toyota di quinta generazione, in grado di offrire un equilibrio tra maggiore potenza e basse emissioni ai vertici della categoria, per soddisfare al meglio le esigenze e le priorità dei clienti nel cuore del segmento C.

I miglioramenti sono stati ottenuti grazie alla riprogettazione completa dei componenti chiave del sistema ibrido per ridurre dimensioni e massa, tra cui nuovi transaxle e Power Control Unit (PCU) e una batteria ad alta tensione più potente. Nuovo Toyota C-HR sarà lanciato con due allestimenti speciali Premiere Edition, che mettono in mostra i più alti livelli di equipaggiamento e design. La GR SPORT Premiere Edition sarà caratterizzata da dettagli stilistici GR, tra cui una griglia radiatore con trama G-mesh, cerchi in lega da 20 pollici di nuovo design, badge GR, inserti “Liquid Black” sulla console centrale e sedili anteriori sportivi con logo GR in rilievo sui poggiatesta. Il suo colore distintivo sarà il Precious Silver in finitura bi-tone+, in questo caso estesa fino alla parte posteriore della vettura; Saranno disponibili comunque altre colorazioni. L’equipaggiamento includerà l’head-up display e il sistema audio premium JBL. La Lounge Premiere Edition si distingue per l’esclusiva tina Sulphur in finitura bi-tone+ – anche in questo caso saranno disponibili altre colorazioni. L’abitacolo è caratterizzato da sedili in pelle traforata con cuciture Sulphur a contrasto, head-up display e tetto panoramico.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Toyota-