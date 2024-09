Nuovo Tram Assist Suite di Bosch, il prossimo passo verso l’automazione

Abstatt – I moderni mezzi di trasporto pubblico sono sempre più importanti nelle nostre città, rendendo così più necessari che mai la loro disponibilità e, soprattutto, la loro sicurezza. Le strade dei centri urbani possono essere molto trafficate, complicando il lavoro dei conducenti dei tram. Gli incidenti che coinvolgono altri utenti della strada comportano elevati costi di riparazione per gli operatori del tram, mentre i disservizi causano insoddisfazione tra i passeggeri. A InnoTrans, fiera internazionale della tecnologia dei trasporti, Bosch Engineering presenterà i suoi nuovi sistemi di assistenza per tram che garantiscono una protezione completa e una maggiore affidabilità nel traffico urbano. L’azienda ha sviluppato un sistema di avviso di collisione frontale completamente nuovo. A questo si aggiungono le funzioni di assistenza alla distanza, ai fianchi e alla messa a fuoco, che contribuiranno a ridurre al minimo o addirittura a prevenire gli incidenti in futuro. “Con il Tram Assist Suite, stiamo compiendo un passo in avanti. I singoli sistemi di assistenza aumentano notevolmente l’affidabilità operativa e riducono il rischio di incidenti. Forniscono un supporto fondamentale e un sollievo al personale in numerose situazioni critiche, sia alle fermate del tram sia su strade trafficate e incroci con scarsa visibilità con traffico in svolta a sinistra. I danni da incidente e i conseguenti guasti o deviazioni possono così essere significativamente ridotti”, ha dichiarato Heiko Mangold, responsabile della tecnologia ferroviaria di Bosch Engineering. Dal 2017, l’attuale sistema di avviso di collisione di Bosch Engineering supporta efficacemente i conducenti di tram di tutto il mondo nello svolgimento del loro lavoro.

Con il nuovo Tram Assist Suite, Bosch Engineering amplia la propria gamma di sistemi di assistenza per tram. Il pacchetto di assistenza modulare consente agli operatori di treni e tram urbani e ai costruttori di veicoli di scegliere le funzioni più adatte alle loro esigenze specifiche.

Il pacchetto comprende il tram forward assist system, che avverte dell’imminente collisione frontale e rileva sia i segnali sia i cartelli. Il sistema è disponibile anche in due versioni avanzate: “plus” e “extended range”. Il sistema di assistenza alla guida in prossimità del tram monitora anche la distanza ravvicinata. Il sistema emette avvisi alle fermate del tram, per esempio se i bambini attraversano davanti al tram o se ci sono persone nell’area di raccordo tra due vetture del tram (per esempio, i “coupling surfers”). Inoltre, il sistema impedisce l’apertura delle porte dal lato sbagliato e supporta il personale ferroviario fornendo misurazioni della distanza durante l’aggancio di sezioni di tram nei depositi.

L’assistenza laterale del tram ha lo scopo di prevenire le collisioni causate dai veicoli che tagliano la traiettoria del tram. Il traffico trasversale, i cambi di corsia e i veicoli che svoltano a sinistra sono le cause principali degli incidenti del tram nel traffico misto.

“Il nostro sistema di assistenza laterale avverte tempestivamente il conducente del tram di un pericolo imminente, consentendogli di adattare la guida di conseguenza e, in molti casi, di evitare l’incidente”, ha spiegato Mangold. Il sistema estende il campo di rilevamento del tram forward assist system. Un’altra causa di incidenti è la stanchezza e la distrazione del conducente del tram. Questo sistema monitora la direzione dello sguardo, le espressioni facciali e la postura del conducente, consentendogli di rilevare eventuali segni di stanchezza o distrazione, avvertendo il conducente.

Il Tram Assist Suite si basa sulla tecnologia dei sensori Bosch di ultima generazione. Un gruppo di sensori che comprende telecamere, radar, LiDAR e tecnologia a ultrasuoni consente di monitorare l’intero ambiente esterno del tram e l’abitacolo del veicolo. I dati registrati vengono elaborati da una centralina di controllo ad alte prestazioni, ottimizzate per l’uso nei veicoli ferroviari. Le moderne soluzioni di connettività supportano gli aggiornamenti over-the-air (OTA) del software del sistema tramite un’interfaccia wireless e l’integrazione di concept di manutenzione predittiva.

In quanto soluzione indipendente dagli OEM, i produttori di tram o i fornitori terzi possono integrare il Tram Assist Suite di Bosch nei nuovi tram come primo equipaggiamento pronto per l’installazione o possono installare il sistema in un secondo momento in flotte esistenti di qualsiasi età. “Soprattutto nel caso di flotte miste, l’utilizzo di una piattaforma tecnologica uniforme per tutti i tram offre notevoli vantaggi agli operatori. Da un lato, i costi per la logistica dei ricambi e la manutenzione si riducono grazie all’uso di parti condivise, mentre dall’altro, formazione e adattamento sono ridotti al minimo, poichè i conducenti devono imparare a utilizzare il sistema di un solo produttore, trovandosi di fronte agli stessi comandi quando passano a un nuovo tram”, ha spiegato Mangold. Su richiesta del cliente, Bosch Engineering può anche agire come integratore di sistema per il retrofit. I componenti software e hardware del pacchetto di Bosch sono conformi a tutti gli standard internazionali per tram e treni urbani. Sono stati progettati specificamente per le difficili condizioni operative che si incontrano nelle operazioni ferroviarie e sono stati concepiti per essere estremamente robusti, affidabili e durevoli.

Come prossimo passo innovativo dopo il lancio del Tram Assist Suite, Bosch Engineering sta già lavorando a concept per il trasporto ferroviario urbano automatizzato del futuro. Un esempio è l’automazione del traffico nei depositi. Ciò consentirà al conducente di parcheggiare semplicemente il tram nel deposito alla fine del turno, e la funzione di automazione assumerà il controllo prima di manovrare il tram fino alla sua posizione finale nel deposito, senza alcun intervento da parte del conducente.

foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).