Nusco, debutto boom sul mercato Aim. Le azioni segnano un rialzo dell’11,67% attestandosi a 1,34 euro

Buon debutto sul mercato Aim per l’azienda Campana Nusco. Rispetto al prezzo di collocamento le azioni Nusco segnano un rialzo dell’11,67%, attestandosi a 1,34 euro. Nusco è una società di Nola, in provincia di Napoli, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro a marchio Nusco: nei giorni scorsi aveva concluso con grande successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 4,6 milioni di euro a fronte di una domanda pari a circa 2 volte l’offerta. “Il traguardo che raggiungiamo oggi con la quotazione in Borsa Italiana ci rende estremamente orgogliosi ed è la dimostrazione dell’impegno, della professionalità e della passione che da tre generazioni accompagnano l’attività imprenditoriale della famiglia Nusco. Borsa Italiana è per noi sinonimo di visibilità e trasparenza e ci consentirà di supportare i nostri piani di sviluppo. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business e abbia creduto nel nostro progetto di crescita”, ha commentato il presidente e ad, Luigi Nusco.