Nusco, i ricavi del I semestre calano a 25,1 mln ma il portafoglio ordini cresce a 15,5 mln (+15%)

Ricavi semestrali in leggero calo per Nusco, azienda campana di produzione e vendita di porte per interni e infissi. I risultati preconsuntivi indicano ricavi a 25,1 milioni, in calo del 4,9% sull’anno precedente. Circa 11,9 milioni (9,7 milioni un anno fa) sono stati generati dalla controllata PinumDoors & Windows.

Il portafoglio ordini al 30 giugno è cresciuto del 14,8% a 15,5 milioni (9,3 milioni relativi a Pinum). “La diversificazione sui mercati – ha affermato il presidente e ad Guerino Vassalluzzo – è risultata premiante e ci ha permesso di stabilizzare i risultati anche in un contesto sfidante come l’attuale. La strategia di crescita della Pinum guarda con attenzione oltre il confine rumeno in vista dell’auspicabile conclusione del conflitto russo-ucraino e si accompagna all’attuale crescita della rete vendita nel nostro Paese.”