Nusco, ok all’ingresso nel settore dello sviluppo residenziale. Aumento del capitale da 18 mln

L’Assemblea degli Azionisti di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro a marchio ‘Nusco’, ha approvato in sede straordinaria l’acquisizione di Nusco Immobili Industriali Srl (“Nusco II”), azienda riconducibile alla famiglia Nusco, attiva nel settore dello sviluppo residenziale. In particolare, spiega una nota, Nusco procederà con l’acquisizione della quota di titolarità di Nusco Invest Srl pari al 99,94% del capitale sociale di Nusco II tramite un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, pari a euro 17.999.999,60, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di nuove 13.333.333 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da offrire in sottoscrizione a Nusco Invest, attraverso il conferimento in natura della Partecipazione. A seguito del perfezionamento dell’Operazione, Nusco Invest rafforzerà la propria partecipazione nella Società che sarà pari a 71,41%, mentre il flottante sarà pari al 15,96%. Il prezzo di esercizio delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura è stato fissato in euro 1,35.