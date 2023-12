NutriBrain, 20 milioni ai progetti di ricerca per migliorare l’invecchiamento cognitivo

Il partenariato “Fostering a European Research Area for Health” (ERA4Health) ha pubblicato il bando “Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain), con scadenza il 15 gennaio 2024 per le pre-proposte e il 27 maggio 2024 per le proposte complete.

Lo scopo del bando è sostenere progetti di ricerca transnazionali incentrati sul miglioramento dell’invecchiamento cognitivo cerebrale attraverso l’alimentazione e altri fattori legati allo stile di vita.

I progetti di ricerca dovranno acquisire ulteriori conoscenze sulla modulazione dell’invecchiamento cerebrale da parte di fattori legati allo stile di vita e/o interventi di test pilota basati sulle prove esistenti in letteratura o potenziare gli interventi pilota esistenti che aiuteranno a ridurre il rischio di manifestazioni di deterioramento cognitivo legate a un invecchiamento cerebrale patologico.

Sarà necessario approfondire almeno uno dei seguenti fattori legati allo stile di vita: alimentazione (in particolare miglioramenti nel modello alimentare), attività fisica, modello del sonno (quantità, qualità e tempi), interazione sociale, stress.

I ricercatori devono poi applicare una prospettiva di prevenzione e salute pubblica, prendendo in considerazione ampi gruppi di popolazione come coorti di età o sottogruppi rilevanti.

Le proposte di ricerca congiunta possono essere presentate da candidati appartenenti a una delle seguenti categorie: università – gruppi di ricerca che lavorano nelle università, in altri istituti di istruzione superiore o istituti di ricerca; settore clinico/sanità pubblica – gruppi di ricerca che lavorano negli ospedali/nella sanità pubblica e/o in altri contesti sanitari e organizzazioni sanitarie, compresa l’assistenza sanitaria di base; imprese – aziende private di tutte le dimensioni stakeholder operativi – ad esempio organizzazioni di difesa dei pazienti, comuni e governi locali, ONG locali/nazionali.

Le proposte devono essere presentate sotto forma di consorzi che includano partner di diverse categorie Il budget disponibile per la call è di 19.934.000 euro.