Nutrinform Battery, arriva nei supermercati il software per scelte consapevoli a tavola

Da oggi in migliaia di punti vendita delle imprese di Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd Conad è operativa l’app dedicata al Nutrinfom Battery, con iniziative di comunicazione destinate ai milioni di italiani che ogni giorno fanno la spesa. La Grande distribuzione organizzata intende promuovere così la proposta italiana di etichettatura nutrizionale, nata per aiutare i consumatori a compiere scelte informate e consapevoli a tavola, seguendo una dieta sana ed equilibrata. L’iniziativa è oggetto di un protocollo d’intesa tra la Distribuzione Moderna e tre ministeri. Nei prossimi mesi infatti, è attesa la decisione della Commissione Europea di adottare un sistema unico di etichettatura in tutti i Paesi. il NutrInform Battery è la risposta italiana ai sistemi semaforici che classificano gli alimenti in buoni (bollino verde) e cattivi (bollino rosso), senza tenere in considerazione le informazioni utili su porzioni consigliate e reali apporti nutrizionali degli alimenti. L’app, semplice e intuitiva, da scaricare gratuitamente e avere sempre a portata di mano, consente di fornire l’impatto nutrizionale degli alimenti che consumiamo durante la giornata, suggerendo il consumo di porzioni appropriate, combinando nel modo corretto i diversi cibi. Consente di accedere alle informazioni nutrizionali, utilizzando i codici presenti su migliaia di prodotti in commercio. “Si tratta di un contributo importante che il settore vuole dare a favore dell’agroalimentare e dei consumatori – affermano Federdistribuzione, Ancc-Coop e Ancd Conad, le tre associazioni firmatarie del Protocollo di intesa con il governo – siamo di fronte a una questione di salvaguardia delle nostre eccellenze alimentari e di rispetto di una corretta informazione nelle scelte di acquisto delle persone. Il nostro impegno sarà quindi quello di promuovere nei prossimi mesi l’utilizzo di uno strumento innovativo e digitalizzato, che lavora su standard di codifica dei prodotti già in uso e che sarà in grado di accompagnare tutti noi in un consumo consapevole degli alimenti”.