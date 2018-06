Nutrizione personalizzata, con INCLuSilver 3 milioni di euro alle Pmi innovative

Sostenere la collaborazione tra attori appartenenti a diversi settori al fine di creare le giuste condizioni per generare e convalidare idee innovative con un elevato potenziale di mercato nel campo della nutrizione personale dedicata alla popolazione anziana. E’ l’obiettivo del progetto INCluSilver, cofinanziato da Horizon 2020,che ha pubblicato un bando di circa 3 milioni di euro aperto a Pmi innovative provenienti da settori diversi. In particolare, il progetto INCluSilver supporterà le Pmi selezionate e le loro idee innovative attraverso diverse tipologie di innovation vouchers (Ideas Innovation Voucher, Proposal Innovation Vouchers and International Property Rights Innovation Voucher) per un importo massimo di 60mila euro.

Sono previste diverse scandeze per tipologia di vouchers: la prossima è fissata al 15 giugno.