Nvp acquisisce gli asset tecnologici di XLive

Nvp, pmi attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, annuncia “l’acquisizione del 100% del capitale sociale della Newco Nvp Napoli Srl (Nvp Napoli), nella quale Xlive ha conferito tutti gli asset tecnologici”. Lo rende noto Nvp in un comunicato. Gli asset in questione sono “3 regie mobili in HD e le relative dotazioni tecniche, la struttura produttiva, il personale e i rapporti commerciali, tra cui i più importanti con il Napoli Calcio e la Lega Volley. Con l’acquisizione odierna Nvp rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nella produzione di eventi sportivi, integra il knowhow e la ventennale esperienza di XLive ed entra nel rapporto contrattuale con il Napoli Calcio, per il quale produrrà le partite di Serie A e Coppa Italia. Il controvalore totale dell’operazione, pari a circa 1 mln di euro “prevede il seguente regolamento: -Euro 200.000 già riconosciuti alla data della stipula dell’accordo preliminare di investimento mediante compensazione di crediti commerciali che Nvp vanta verso la Xlive in virtù del rapporto di collaborazione già in corso; Euro 500.002,40 regolati in data odierna di cui Euro 300.002,4 mediante concambio in azioni Nvp; -I restanti Euro 300.000 mediante il versamento di due rate di pari importo nelle date del 31 marzo 2021 e 31 agosto 2021. Per la parte regolata attraverso il concambio in azioni Nvp pari ad Euro 300.002,4 e, in linea con le finalità della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dalla delibera assembleare del 23 dicembre 2020, Xlive ha sottoscritto in data odierna un aumento di capitale in Nvp per n. 78.948 azioni al prezzo unitario di Euro 3,80, soggette a un lockup della durata di 12 mesi”.