Nyc & Company, Renee Wilson director Tourism Market Development

(Adnkronos) – Nuova nomina ai vertici di Nyc & Company, l’ente ufficiale di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau per la città di New York: Renee Wilson è recentemente entrata in Nyc & Company come director Tourism Market Development Canada, Europe & Us. Nel suo ruolo, Renee gestisce le attività quotidiane del travel trade in Canada, guida lo sviluppo del mercato statunitense, identifica nuovi segmenti di mercato e supporta i mercati europei insieme a Reginald Charlot, Managing director, Tourism Market Development.

Renee è nata nel Bronx e attualmente risiede nel quartiere di Soundview. Nei suoi 16 anni di esperienza nell’industria dei viaggi e del turismo, è stata anche direttore vendite per Running Subway, i produttori della nuova attrazione RiseNY di Times Square. Prima di Running Subway, Renee ha ricoperto ruoli presso The Ride e Harlem Spirituals. Nel settore del volontariato, invece, Renee fa parte del comitato consultivo per la diversità della Student and Youth Travel Association (Syta) ed è il direttore delle pubbliche relazioni per la sua confraternita Zeta Phi Beta, Incorporated – Manhattan Alumni Chapter.

Nyc & Company è l’ente ufficiale per la promozione, destination marketing e il convention and visitors bureau per i cinque distretti di New York City, dedicata a massimizzare le opportunità di viaggio e turismo nei cinque distretti, costruendo la prosperità economica e diffondendo l’immagine positiva di New York City in tutto il mondo. Per scoprire tutto quello che c’è da fare e da vedere a New York City, si può visitare il sito nycgo.com.