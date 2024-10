NYCanta, una finalissima di successo all’Oceana Theater

La “MUSICA” da 100 anni in Radio e da 70 anni in Televisione

Roma, 16 ott. – Con la canzone intitolata “Estate Gotica” il gruppo Dramalove si è aggiudicato la vittoria della sedicesima edizione del NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York, svoltasi all’Oceana Theater di New York, organizzato dall’Associazione Culturale Italiana di New York che e’ diretta dal chairman commendatore Tony Di Piazza.Il festival e’ stato condotto da Pupo, coadiuvato dalle bellissime collaboratrici Lucrezia Mangilli, gia’ incoronata Miss per rappresentare l’Italia al concorso miss World e dalla giovane e bella italo-americana Dalila Ferrara. A decretare la vittoria dei Dramalove è stata la Giuria di qualità composta dal famoso giornalista e scrittore Marino Bartoletti, in qualità di Presidente, da Nek e Renga, da Matilde Brizzi speaker di Radio LatteMiele, dalla cantante Emma Muscat che ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest, tutti presenti alla manifestazione musicale in duplice veste di ospiti e di giurati.Al secondo posto si è classificata la cantante Yuma con la canzone dal titolo “Happy-Ya” e al terzo posto Edoardo Brogi con la canzone “Fiori del Male”. La Comunità Radiotelevisiva Italofona nel Mondo, che annovera la Rai tra i fondatori, ha riconosciuto il premio “Canzone oltre ogni Confine” ad Arianna Fracasso per il brano “Due Rose”. Il premio e’ stato consegnato dai rappresentanti di ICN Radio New York, membro della CRI, Tony Pasquale ed Alessi in Bodei. E sempre alla canzone di Arianna Fracasso e’ stato riconosciuto il premio per “la Canzone più Radiofonica” assegnato da Radio “LatteMiele”, media partner del festival, consegnato da Matilde Brizzi.Da parte dell’Associazione Culturale Italiana di New York, il chairman Tony Di Piazza e il Presidente Tony Mulè hanno consegnato al giornalista Marino Bartoletti il premio “Frank Sinatra” indetto per celebrare la memoria dell’artista italo-americano piu’ famoso in America ed a Nek il premio in memoria di “Mike Bongiorno” in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita.È stato ricordato, con un video, anche il calciatore Totò Schillaci, scomparso da poco. Gli altri artisti in gara che si sono esibiti sono stati Eda Mari con la canzone “Tossic”, Antonio Gerardi con la canzone ” Salvami l’Anima”, Ida Elena con la canzone “Frida”, Valetherose con la canzone “Invisibile”, Natalia Moskal con la canzone “Cosa vuoi da me”, Jaco con la canzone “Gioconda”.Gli artisti sono stati selezionati dalla RANCO fondata da Beppe Stanco e Cesare Rascel, Direttori Artistici della sedicesima edizione del NYCanta. Straordinaria è stata la conduzione di Pupo. Ha condotto il festival come un vero maestro d’orchestra. Il festival che sarà trasmesso, nel mondo, da RAI ITALIA e, in Italia, da RAI 2 ha divertito ed emozionato gli oltre 1300 spettatori presenti in teatro.Nek e Francesco Renga si sono esibiti con i brani più celebri del loro repertorio musicale riscuotendo un caloroso tripudio da parte del pubblico ed insieme hanno cantato la canzone “Pazzo di Te”, annunciando che la loro importante collaborazione musicale, che dura da due anni, termina qui a New York sul palco del NYCanta. Emma Muscat ha emozionato il pubblico con le sue esibizioni “voce e piano”.Alla sedicesima edizione del NYCanta hanno partecipato anche altri ospiti, tra cui le attrici Daniela Ioia e Imma Pirone di “Un posto al Sole”, il giovane cantante Simone Grande, il quale parteciperà al prossimo Junior Eurovision Song Contest, i comici Sasà Selvaggio e Giovanni Cangialosi, il tenore Christopher Macchio e la giovanissima cantante Chanel Odoguardi. Ernesto Trapanese, in qualità di inviato speciale del NYcanta, si e’ collegato da Times Square, l’orchestra MGM GUARNERA BROTHERS ha accompagnato l’esibizione degli artisti in gara e la stilista Anna Castaldi ha curato l’abbigliamento delle donne del festival ed il suo team il trucco e parrucco. Tra le autorita’ presenti c’era il dottor Alessandro Di Maio, consigliere di amministrazione della Rai.Un ringraziamento speciale a Barbara Cuozzo, produttore esecutivo di Rai Italia, a Tony Pasquale ed Alessia Bodei di ICN Radio New York, all’emittente radiofonica LatteMiele ed all’Agenzia Stampa Askanews media partner della sedicesima edizione del NyCanta.L’Associazione Culturale Italiana di New York, attraverso il NyCanta, opera per salvaguardare e tramandare di generazione in generazione l’italianita’ attraverso la musica italiana. Inoltre, l’Associazione Culturale Italiana di New York ha effettuato un’estrazione, tra tutti gli spettatori presenti nel teatro, per assegnare due biglietti, offerti dalla NEOS, per un volo di andata e ritorno dagli Stati Uniti all’Italia per le tratte New York-Milano e New York-Palermo da poter utilizzare entro il 31 ottobre 2025.