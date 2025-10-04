“O anche No” domani su Rai 3: inclusione sociale, disabilità e diritti

Roma, 4 ott. (askanews) – “O anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda domani, domenica 5 ottobre, su Rai 3, a partire dalle ore 10.20 circa e in replica lunedì notte alle ore 1 circa.

Paola Severini Melograni intervista Hilary C. Franco, sacerdote statunitense, diplomatico della Santa Sede e autore del libro “Ho amato la Chiesa. Un ragazzo del Bronx al servizio di sei Papi”. Con lui si parla di anzianità e persone con una disabilità mentale, e di come sia cambiato – nel tempo – il loro rapporto con la Chiesa e i sacramenti. “Nel Vangelo – afferma – troviamo la risposta a tutte le domande”. A corredo dell’intervista, uno spezzone da “La carrozzina e il presidente”, puntata di “O anche No” in onda su Rai 2 nel gennaio 2022.

Ylenia Buonviso è vicino a Roma, alla Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, da sempre attenta all’ambiente. Da qualche tempo la riserva affianca alla tutela dell’ambiente l’inclusione sociale, collaborando con la cooperativa sociale “Il desiderio di Barbiana”, che si occupa di disagio sociale e psicologico. Insieme hanno creato un birrificio artigianale a chilometro zero dove sono coinvolti i ragazzi e le ragazze della cooperativa, offrendo opportunità di occasione lavorativa.

Riccardo Cresci racconta di Simone Baldini – in “arte” Iron Baldo – e di come lo sport sia sempre stato un motore trainante al centro della sua vita, dopo che un virus l’aveva portato sulla sedia a rotelle. Tuttavia, non si è mai fermato, affrontando ogni sfida con coraggio e determinazione, fino alla conoscenza dello sport paralimpico e a diventare Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Daniele Cardia dalla sua Sardegna, in un’oasi particolare, quella “del Cervo e della Luna”, un progetto della Fondazione Domus de Luna in cui gli strumenti di innovazione sociale si combinano con l’esperienza di tutela ambientale. Se ne parla con Petra Paolini, che racconta l’avventura avviata con il WWF e con la Cooperativa Buoni e Cattivi. Tra i progetti, anche un percorso in mezzo all’oasi accessibile a tutti e tutte.

“O anche No” racconta infine il suo Ferragosto trascorso a Rebibbia grazie all’aiuto di Nessuno tocchi Caino e Rita Bernardini, insieme a Silvia Guidi, giornalista dell’Osservatore Romano e il “nostro” Rigi. Insieme a loro O anche No scopre la sezione del carcere dedicata ai disabili e il forno per permettere ai detenuti di fare la pizza.

O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.