‘O sapore d’o mare, Giuseppe Scicchitano racconta la sua storia e le sue ricette edito da Cairo

Napoletano, figlio d’arte e con un milione di follower. Giuseppe Scicchitano si racconta nel libro ‘O sapore d’‘o mare (Cairo Editore) curato dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia. “Nei miei piatti c’è sempre la tradizione, ci sono gli odori e i sapori della cucina di mare partenopea che rimane la protagonista indiscussa, la stessa con cui sono cresciuto. Tutto ha avuto inizio da qui”. Oggi è alla guida di Scicchitano, ristorante che incanta i sensi e i palati a via Foria nel cuore di Napoli, ed ha saputo prendere in mano la professione tramandata dalla sua famiglia – mamma Assunta, ovvero ‘A figlia d’’o Marenaro, papà Nunzio e, prima ancora, nonno Raffaele – con grande impegno, inventiva ed esuberanza, realizzando ricette fuori dagli schemi, che sono vere e proprio opere d’arte.

Dopo essersi fatto le ossa nello storico ristorante dei genitori, dove fin da piccolo ha respirato il profumo del mare, ha affinato il suo gusto e appreso tutti i segreti per cucinare il pesce (ma anche a pulire cozze e calamari, aprire le ostriche…), ha deciso di inaugurare un locale tutto suo, dove esprimere la sua idea di cucina che affonda le radici nella tradizione, ma con un tocco innovativo e del tutto personale.

Dallo spaghetto con cioccolato, gamberi e foglie d’oro al risotto ai crudi, passando per la cheesecake Maria e i gamberi alla chitarra: i piatti di Scicchitano sono una vera magia che raccontano una storia di amore per la propria terra, il mare e il buon cibo. E chi non può assaggiare queste esplosive creazioni direttamente nel suo elegante locale, da oggi avrà la possibilità di poterle riprodurre direttamente a casa propria per stupire ospiti e famigliari.