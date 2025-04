“O Sole Mio”: a Ischia si riaccende la magia tra gusto, musica e panorama

Inaugurata la nuova gestione del ristorante a due passi dal mare: piatti gourmet, atmosfera romantica e serate live per un’estate indimenticabile

“Vogliamo trasformare ogni cena in un’esperienza da ricordare, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra, accompagnato da musica di qualità e da un’accoglienza che nasce dal cuore”. Con queste parole Giovanni Cimmino, imprenditore appassionato di ristorazione e ospitalità, racconta la sua nuova avventura: la rinascita del ristorante “O Sole Mio” a Ischia, in una delle location più affascinanti dell’isola.

Situato nella splendida cornice della spiaggia della Mandra, proprio sulla spiaggia dei pescatori, il locale gode di una vista impareggiabile sul Castello Aragonese, che al tramonto regala uno spettacolo naturale tra i più suggestivi del Mediterraneo.

“Abbiamo voluto creare un luogo dove la cucina di alta qualità si unisse a un’atmosfera rilassata ma curata nei dettagli – prosegue Cimmino –. Ogni piatto che esce dalla nostra cucina è pensato per raccontare una storia, quella della tradizione ischitana rivisitata con creatività e rispetto per la materia prima”.

Il menu celebra i sapori del mare e della terra campana, con una selezione di piatti che conquistano già al primo assaggio: dalla pasta fresca con scampi e fiori di zucca alla raffinata pasta al granchio, fino al risotto di mare e alla succulenta tagliata di manzo. A completare l’offerta, le pizze cotte nel forno a legna, fragranti e leggere, preparate secondo l’antica tradizione napoletana.

Ma “O Sole Mio” non è solo un ristorante: è anche un luogo di incontro e di emozioni. Per tutta l’estate, il locale sarà animato dalle note del piano bar e da musica live grazie alla presenza fissa del maestro Carlo Ugiano, stimato pianista dell’isola, conosciuto e amato da residenti e turisti per il suo talento e la sua sensibilità musicale.

“Crediamo che il segreto del successo sia nella cura delle relazioni – spiega Cimmino –. Per noi, accogliere un cliente significa offrirgli un momento speciale, in cui sentirsi davvero a casa. È la nostra missione: far vivere un’emozione, non solo una cena”.

L’atmosfera del locale rispecchia questa filosofia: elegante ma senza formalismi, accogliente e calorosa, perfetta per una serata romantica, una cena tra amici o una festa da ricordare.

Tra profumi avvolgenti, note di musica dal vivo e lo sciabordio del mare sullo sfondo, “O Sole Mio” promette di diventare uno dei punti di riferimento della stagione estiva ischitana, con il suo mix di sapori autentici, intrattenimento raffinato e ospitalità sincera.

“Abbiamo scelto di investire su Ischia perché crediamo nelle sue potenzialità e nella bellezza della sua gente – conclude Cimmino –. Il nostro obiettivo è contribuire a valorizzare l’isola, offrendo uno spazio dove qualità e passione possano fare la differenza”.

E a giudicare dai primi riscontri, il pubblico ha già cominciato ad affezionarsi a questo nuovo angolo di eccellenza sul mare, dove ogni sera diventa un piccolo evento da vivere intensamente, sotto le stelle di Ischia.

O.M