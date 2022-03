O Sole mio fermerà la guerra

Che bella cosa na jurnata ‘e sole,

N’aria serena doppo na tempesta!

Pe’ ll’aria fresca pare già na festa…

Che bella cosa na jurnata ‘e sole

Erano i versi di “O Sole mio”, canzone napoletana pubblicata nel 1898 e conosciuta in tutto il mondo.

E’ ed stato proprio il cielo di Odessa (attualmente martoriata dalla guerra) ad ispirare Giovanni Capurro e Eduardo di Capua a scrivere la splendida melodia in una bellissima serata sul Mar Nero.

Odessa… un legale senza dubbio indissolubile con il Golfo di Napoli.

Infatti fu un napoletano, Jose’ De Ribas, nel 1794 a scoprire e fondare Odessa.

De Ribas vide la Napoli del suo cuore, il suo Golfo nel Golfo di Odessa.

Con questa idea convinse lo Zar a creare in quel Golfo una città ad uso e costume Partenopeo.

Purtroppo oggi Odessa è colpita da Bombe che seminano terrore e paura.

Augurando che prestissimo anche la guerra s’inchinerà al suono della nostra melodia partenoea

e che ciò non avvenga mai più.