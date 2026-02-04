“O tutto o niente” di DJ Gruff torna in vinile, al via tour ad aprile

Roma, 4 feb. (askanews) – Sarà pubblicata venerdì 3 aprile da Antibemusic/Goodymusic Production in collaborazione con Gotcha Rec la ristampa di “O tutto o niente”, terzo album di studio del rapper e produttore DJ Gruff, originariamente uscito nel 1999.

Divenuto nel tempo un vero e proprio cult, il disco è composto da 16 tracce interamente prodotte da Gruff e arricchite dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui Giuliano Palma, Kikke (Casino Royale), Karima e altri. Acclamato da pubblico e critica, “O tutto o niente” consolida definitivamente la figura di DJ Gruff come uno dei principali punti di riferimento della scena Hip-Hop italiana. L’album cristallizza il suo stile inconfondibile, fatto di metriche incisive e beat dal forte sapore East Coast. Ironia, rabbia e sarcasmo attraversano testi diretti e taglienti, sostenuti da produzioni trascinanti impreziosite dagli scratch. Considerato uno spartiacque nella sua carriera, dopo la Rapadopa disco di culto che inaugura la Golden Age del rap italiano, “O tutto o niente” segna il passaggio tra la fase pre e post Sangue Misto, confermandosi come una pietra miliare del rap italiano.

“Avrei rifatto volentieri tutti i rap… ma non sarebbe stato lo stesso disco… così ho chiesto lettere nuove allo stesso artista -commenta DJ Gruff-. Gli screcci in generale sono fatti brutti perché non ero ancora molto pratico… e dire che mi allenavo come i pazzi già da un po’. Per il resto è lui… con la differenza che ora suona meglio perché ci ha messo mano il mostro”.

L’edizione 2026 dell’album è stata completamente rimasterizzata da DJ Drugo al 2Click Recording Studio e sarà disponibile in doppio vinile nero a tiratura limitata. La grafica, totalmente rinnovata per l’occasione, vede il coinvolgimento dello stesso writer dell’epoca: Reser, del collettivo TOTS. Partendo dalle lettere dipinte su un muro e realizzate appositamente per questo progetto, l’artista ha dato forma alla nuova immagine di copertina e al lettering dell’intero album. All’interno sarà presente un inserto con la grafica della copertina originale, autografato da DJ Gruff. La pubblicazione sarà accompagnata da un tour dedicato, dove l’artista riporterà dal vivo tutte le tracce di “O tutto o niente” con alcune rivisitazioni. Ad accompagnarlo sul palco per la prima volta l’artista Lauryyn, e il bassista Valerio “Combass” Bruno. Queste le prime date: 3 Aprile, Magnolia, Milano; 10 Aprile, Alcazar, Roma; 11 Aprile, Casa delle Arti, Conversano (Bari) e 24 Aprile, Locomotiv, Bologna.

(Copyright photo Giuseppe Picciotto)