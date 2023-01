Massofisioterapisti in piazza: Tre anni di formazione ma non possiamo lavorare. Ora il Ministero intervenga

Oltre mille assofisioterapisti, manifesteranno, lunedì 23 gennaio, davanti al Ministero della Salute a Roma. “ La manifestazione di protesta – si legge in una nota -, vuole portare il Ministero a dare una risposta positiva alla insostenibile situazione di oltre 1.200 professionisti, che a causa di una assurda “negligenza legislativa” si sono trovati a dover abbandonare a fine 2019 la loro attività, o a non poter iniziare, pur avendo tutti i requisiti di legge richiesti”.

“Una applicazione retroattiva di una legge, che non trova alcun riscontro in precedenza – prosegue la nota -, ha infatti cancellato in pochi giorni le aspettative di professionisti che si sono formati per oltre tre anni, investendo risorse e passione, nel lavoro che avevano scelto per il loro futuro e per il sostegno famigliare, che se nulla cambierà, allo stato attuale, sono paradossalmente a rischio di pesantissime sanzioni personali e pecuniarie ed impossibilitati al lavoro.

Già molte istituzioni si sono espresse sulla necessità che la politica ricerchi una soluzione all’errore commesso, appelli sempre però disattesi, che comunque, con forza e passione, ogni singola Ragazza e Ragazzo che fanno parte di questa minoranza, esclusa forzatamente dal mondo del lavoro e inspiegabilmente discriminata, stanno difendendo perché, attuale, unica e non modificabile, loro fonte di reddito e sostegno per le proprie famiglie.

Ragazze e Ragazzi, giovani Donne e Uomini, che causa il perpetrarsi di questa assurda situazione, non avendo trovato alcuna volontà risolutiva nel loro Paese, sono adesso costretti a dover cercare giustizia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.