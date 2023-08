Obesità e malattie metaboliche, Sicob in congresso a Napoli

Il 29 e 30 agosto a Napoli, alla Mostra d’Oltremare si svolgerà il XXXI Congresso Nazionale della Sicob, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche, presieduto dal professore Mario Musella che accoglierà esperti provenienti da tutta Italia assieme al presidente SICOB professore Marco Antonio Zappa e al presidente eletto, professore Giuseppe Navarra. L’appuntamento di Napoli si accompagna al XXVI Congresso mondiale dell’IFSO, International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders di cui la Sicob è una delle società fondatrici e a cui cederà il testimone il giorno 30.

Al centro del Congresso Sicob il valore sociale ed inclusivo della chirurgia dell’obesità, il cui obiettivo è recuperare la salute di pazienti fragili e spesso afflitti da gravi comorbidità come il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie o le artropatie da carico. Tra gli argomenti delle sessioni congressuali anche la gestione delle complicanze della chirurgia, il follow-up, l’endoscopia bariatrica e la chirurgia robotica, tecniche innovative che rendono questa branca sempre più evoluta e sicura. Ampio spazio sarà dato anche ai grandi alleati della chirurgia bariatrica come i farmaci di ultima generazione e le terapie nutrizionali e comportamentali.