“ObeWeCare”, percorso innovativo di screening per le donne con obesità: nel progetto anche la Federico II

Parte “ObeWeCare”, il progetto che traccia un nuovo percorso di screening indirizzato alle donne affette da obesita’ e che consente di prevenire il rischio di tumori femminili. L’obesita’ e’ una malattia che moltiplica il rischio di neoplasie. Nasce da qui, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale dell’obesita’, World Obesity Day, e in occasione della Giornata Internazionale della Donna, questo progetto, grazie al coinvolgimento di 5 centri di cura di eccellenza – ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, il Policlinico S.Orsola-Malpighi a Bologna, Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l’A.O.U. Federico II di Napoli e l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina – e al contributo non condizionato di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. Obiettivi del progetto sono: aumentare la conoscenza sull’obesita’ femminile a fini preventivi, disegnare e realizzare percorsi diagnostici terapeutici efficaci e multidisciplinari, diffondere informazioni corrette e certificate sull’obesita’, sulle sue comorbidita’ e sull’incidenza di questa patologia sui tumori femminili, favorire la consapevolezza delle pazienti obese.

Esperienze e studi condotti in questi 5 centri in Italia, oggi riuniti in un percorso comune, evidenziano, infatti, da un lato, che le pazienti obese hanno maggiori probabilita’ di presentare precursori tumorali quali iperplasie complesse atipiche e sviluppare carcinomi dell’endometrio e, dall’altro, che hanno minori probabilita’ di conoscere il rischio che corrono. E’ necessario quindi avviare un percorso di screening e di sensibilizzazione per far si’ che possano sottoporsi in tempo a controlli periodici adeguati. Il progetto ObeWeCare vuole quindi supplire alla carenza di informazione che, di fatto, rappresenta una minaccia per la salute delle donne obese e creare un’esperienza pilota di un percorso di screening che possa avviare poi una best practice replicabile a livello nazionale. Con il supporto non condizionato di Medtronic Italia, 5 centri di eccellenza, gia’ punti di riferimento delle 5 regioni coinvolte – Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sicilia – avviano questo progetto per informare e sensibilizzare le pazienti obese attraverso i medici specialisti di chirurgia bariatrica, ginecologia e endocrinologia, ai fini di favorire controlli congiunti e promuovere la cultura della prevenzione avviando percorsi di screening che coniughino i controlli legati all’obesita’ e alle sue comorbidita’ al percorso legato alle patologie femminili, viste le ripercussioni che l’obesita’ puo’ comportare nelle donne. Il progetto ObeWeCare si tradurrà poi in iniziative di ascolto, Open Day, percorsi di visite congiunti, che saranno delineati e programmati, nei mesi a venire, dalle singole strutture che hanno deciso di avviare il progetto.