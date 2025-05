Occhio alla pelle, la Fondazione Fabbrocini promuove visite gratuite a Capri. Riconoscimento dall’isola

Questa mattina, dalle 10 alle 12, in piazza Umberto I a Capri si tiene “Occhio alla pelle”, la giornata di visite gratuite per la prevenzione delle malattie della pelle. L’evento è organizzato dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini Ets in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”. L’iniziativa prevede l’utilizzo di un ambulatorio mobile, grazie al quale il personale specializzato dell’ateneo federiciano effettuerà consulenze dermatologiche gratuite. “Occhio alla Pelle punta a informare l’utenza sull’importanza del controllo regolare delle condizioni della pelle. È un’iniziativa a cui teniamo molto per far comprendere l’importanza della prevenzione” spiega Fabrizio Pallotta, presidente della Fondazione Fabbrocini . Le visite dermatologiche gratuite saranno effettuate dal professor Massimiliano Scalvenzi (direttore della Uoc di Dermatologia Clinica), dalle dottoresse Claudia Costa, Alessia Villani e Marica Annunziata e si svolgeranno, con prenotazione obbligatoria sul posto, fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Questo evento – sottolinea Scalvenzi – evidenzia ancora una volta l’importanza della prevenzione, che è ancora oggi la prima arma di difesa contro il melanoma e le malattie della pelle”.

L’Isola Azzurra, che è stato uno dei luoghi più amati dalla professoressa Fabbrocini, tributerà poi un riconoscimento e una pergamena con il simbolo delle chiavi della città che sarà consegnata alla famiglia di Gabriella. “Siamo felici di ricordare così la professoressa Fabbrocini, una persona straordinaria che ha sempre portato nel cuore l’Isola Azzurra e che, con passione e dedizione, si è spesa instancabilmente per la salute e il benessere della nostra comunità”, dichiara il sindaco di Capri, Paolo Falco.

“La sua presenza, la sua competenza e il suo calore umano hanno lasciato un segno profondo non solo tra i pazienti, ma anche tra colleghi, amici e cittadini che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Vorremmo averla ancora qui con noi – prosegue – ma siamo lieti che la sua opera e il suo impegno vivano e si rinnovino nelle preziose attività promosse dalla Fondazione che porta avanti il suo nome, mantenendo viva la sua memoria e continuando a diffondere i valori in cui ha sempre creduto”.

Non solo visite gratuite di prevenzione, il 2 e il 3 maggio Capri ospiterà anche uno degli eventi più attesi della dermatologia italiana, il corso teorico-pratico “Hair& Nail and Anti-Aging”, giunto quest’anno alla sua IX edizione. L’evento, divenuto ormai un punto di riferimento internazionale, è come sempre voluto e organizzato dalla professoressa Antonella Tosti e dalla dermatologia della Federico II. Nelle due giornate di lavoro saranno oltre 250 gli esperti mondiali di dermatologia che si confronteranno dando vita ad un ricco programma scientifico dedicato alle più recenti scoperte in ambito dermocosmetico, tricologico e nella cura delle patologie cutanee e dei suoi annessi.