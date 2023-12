Occidental acquista CrownRock per 12 mld,accesso a pozzi Permiano

New York, 11 dic. (askanews) – Il gigante petrolifero Occidental ha annunciato, lunedì, un accordo da 12 miliardi di dollari per l’acquisto di CrownRock, la compagnia texana che possiede oltre 94.000 acri nel bacino del Permiano, l’area ricca di idrocarburi situata nella parte occidentale del Texas e nel New Mexico. Ad annunciarlo è il Wall Street Journal.

Come parte dell’accordo in contanti e azioni, Occidental ha dichiarato che contrarrà 9,1 miliardi di dollari di nuovo debito, emetterà circa 1,7 miliardi di dollari di azioni ordinarie e si farà carico del debito esistente di 1,2 miliardi di dollari di CrownRock. Occidental ha spiegato che l’acquisto aggiungerebbe circa 170.000 barili di petrolio al giorno, assieme a circa 1.700 area ancora non sfruttate.

CrownRock è una delle ultime grandi società private rimaste nel Permiano, insieme a Endeavour Energy Resources.