Ocean Viking attesa a Pozzallo

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) – E’ attesa al porto di Pozzallo la nave , con i 104 migranti salvati il 18 ottobre. A bordo anche bambini piccoli e donne. A dare il via libera è stato il Viminale, che ha autorizzato lo sbarco. I migranti saranno ricollocati in Francia e Germania, in particolare, che ne accoglieranno 70 su 104. Una decisione arrivata dopo il moltiplicarsi degli appelli a far sbarcare i migranti dalla nave della Msf Sos Mediterranée ormai da 12 giorni in mare.

Molti politici hanno lanciato un appello nelle ultime ore, tra cui il leader di ‘Italia Viva’ Matteo Renzi con un tweet: “La Ocean Viking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto”. E poi il presidente dei senatori di ‘Italia Viva’, Davide Faraone, su Facebook: “O il governo italiano, in accordo con quello maltese, fa sbarcare subito i 104 naufraghi o chiederò di salire a bordo come per la Sea Watch e la Diciotti per verificare le condizioni sanitarie dei migranti e dell’equipaggio”.