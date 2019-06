Oceani, Stazione Dohrn tra i migliori enti di ricerca al mondo secondo la classifica Expertscape

La Stazione Zoologica Anton Dohrn è entrata nella classifica internazionale delle più prestigiose istituzioni di ricerca sugli oceani stilata dall’agenzia di ranking Expertscape e basata sull’analisi di 77.000 lavori realizzati da altrettanti ricercatori del mare. Si colloca infatti nella 27/ma posizione nella graduatoria guidata da Accademia Cinese delle Scienze, Università della California a San Diego e Istituto Oceanografico Scripps.

“Siamo orgogliosi di constatare che la Stazione Zoologica Anton Dohrn risulta posizionata come primo Ente di Ricerca tra quelli italiani, tra i primi a livello europeo, e al pari con atenei e altre prestigiose istituzioni su scala internazionale”, rileva in una nota il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Roberto Danovaro. La classifica osserva inoltre “è un grande riconoscimento per il lavoro svolto dai nostri scienziati negli ultimi dieci anni”.