Ocm Vino, promozione nei Paesi terzi: ecco l’avviso da 22 milioni di euro

Via al nuovo bando Ocm vino 2024-2025 per la promozione nei Paesi terzi: a disposizione degli operatori il Masaf ha messo 22 milioni di euro a cui vanno aggiunti 71 milioni per bandi regionali e multiregionali. L’avviso contiene una serie di novità rispetto alle passate edizioni: preventivi di spesa più semplici e non più necessari per spese di vitto, alloggio e trasporti locali, eliminazione della dichiarazione del soggetto terzo e del limite dei 5 Paesi per progetto. E ancora: riduzione dei tempi di risposta istituzionali alle varianti (da 60 a 30 giorni) e identificazione di elementi oggettivi nella valutazione dei progetti.

Il provvedimento, pubblicato con netto anticipo rispetto agli anni scorsi, in modo da garantire l’avvio della campagna il prossimo 16 ottobre, prevede l’estensione dei termini di presentazione dei progetti a 60 giorni, che scadranno quindi il prossimo 3 luglio.

L’avviso emanato dal Masaf ha l’obiettivo di migliorare la competitività del settore vitivinicolo attraverso l’apertura, la diversificazione e il consolidamento dei mercati in Stati esteri ed è rivolto sia ai produttori di vino che alle loro organizzazioni e associazioni.

In particolare, saranno finanziate, con un contributo a fondo perduto che può arrivare al 50% delle spese sostenute, attività di promozione e pubblicità, campagne di informazione, la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale ed ulteriori attività promozionali.