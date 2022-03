Ocse e gli effetti della guerra: giù la crescita, sale l’inflazione

L’Ocse stima che la crescita economica globale sarà inferiore di oltre 1 punto percentuale quest’anno a causa del conflitto in Ucraina. L’inflazione, già alta all’inizio dell’anno, potrebbe essere almeno di altri 2 punti percentuali in più rispetto alle previsioni. “La compressione dell’offerta di materie prime derivante da questa guerra sta esacerbando le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla pandemia. Probabilmente peseranno sui consumatori e sulle imprese per qualche tempo a venire”, commenta il segretario generale dell’organizzazione, Mathias Cormann.