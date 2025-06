Ocse: in Italia per spese su clima e difesa servono riforme rilevanti

Roma, 3 giu. (askanews) – Per mantenere una traiettoria di risanamento dei conti pubblici, in un contesto di pressioni sulle spese per le politiche sul clima e sulla difesa, l’Italia deve operare “riforme rilevanti”. E per creare margini a favore degli investimenti pubblici, deve aumentare la tassazione su case e immobili e ridurre l’evasione fiscale; mentre a dispetto delle pressioni demografiche deve contenere la spesa pensionistica. Lo raccomanda l’Ocse nel capitolo dedicato alla Penisola nell’ultimo Economic Outlook.

“Per assicurare che il debito pubblico sia su una traiettoria prudente e contenere le spese per interessi, sarà necessario realizzare il percorso pianificato sul risanamento dei conti pubblici”, si legge.

L’Ocse raccomanda anche di realizzare in maniera “tempestiva ed efficace” gli esborsi del Pnrr, per rafforzare la domanda sul breve termine e migliorare il clima di investimenti sul più lungo periodo.

All’Italia l’ente parigino suggerisce anche di “semplificare le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e per le associate reti di trasmissione elettrica, questo – si legge – ridurrebbe la dipendenza sul gas naturale e ridurrebbe i costi dell’energia accelerando l’elettrificazione”.

Nello studio viene anche raccomandato di migliorare i programmi di formazione e apprendistato nella scuola, sia allo scopo di sostenere la creazione di qualifiche adatte al mercato del lavoro, sia per migliorare la propensione dei giovani e restare in Italia piuttosto che andare in cerca di opportunità all’estero.

Secondo l’Ocse, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne si può aumentare migliorando i servizi per l’infanzia. Infine “espandere l’accesso a programmi di aggiornamento e formazione per gli adulti nel corso delle loro vite lavorative aiuterà a affrontare le sfide demografiche e le necessità del mercato del lavoro”. (fonte immagine: OECD).