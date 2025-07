Il Gruppo Barilla annuncia la nomina di Oddone Incisa come nuovo chief financial officer, con effetto dal 15 settembre 2025. Oddone porta con sé oltre 25 anni di leadership globale nella finanza e nella gestione del rischio, avendo ricoperto ruoli esecutivi, tra cui posizioni di cfo e ceo in Europa e nelle Americhe. Il suo curriculum include la guida di importanti iniziative di trasformazione e di crescita sia organica che inorganica.