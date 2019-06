Odontoiatria pediatrica, a Napoli il focus su prevenzione e cure

I dati riguardanti la salute orale dei bambini italiani sono raccapriccianti: sempre più bambini soffrono di patologie cariose a carico di vari elementi dentari sia decidui che definitivi. Questo costa moltissimo sia alla sanità pubblica che a quella privata e rappresenta una grossa fascia della pesa sanitaria familiare. Per combattere le patologie odontoiatriche, siano esse di natura cariosa , traumatica o causata da malocclusioni e abitudini viziate , la figura del pediatra resta fondamentale in qualità di “sentinella epidemiologica” per indirizzare il genitore alla visita specialistica e nel contempo seguire il percorso di crescita del bambino dal punto di vista dentario. Patologie cariose, trattamenti ortodontici avanzati, traumi dentari e traumi psicologici sono i temi principali del “Focus 0n: Odontoiatria Pediatrica”, corso di aggiornamento organizzato dalla dottoressa Enrica de Sanctis, coordinatrice dei centri Odontoiatrici Campani dell’Ordine di Malta, che vede fra i numerosi relatori il professore Aniello Ingenito dell’Università Federico II di Napoli.