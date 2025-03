All’Off Gallery il piccolo minotauro blu di Emanuele Scuotto

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

Un piccolo minotauro blu dorme beato. Ricorda, vagamente, il bue del presepe. La posa però è quella del Cristo velato: morto, ma all’apparenza appisolato. Il Minotauro in effetti passa a miglior vita, ucciso da Teseo. E tuttavia vive in eterno nel regno dei sogni.

Perciò è possibile incontrarlo oggi, come è accaduto l’estate scorsa in quel sogno fatto pietra che è il Labirinto del Castello di Donnafugata in Sicilia, nel cuore di Napoli, in un misterioso sotterraneo che, scavando ancora, condurrebbe chissà dove.

Sì, il Minotauro – o forse è suo fratello – è venuto dalla Sicilia alla Campania, come i coloni dell’antica Siracusa, e ci è rimasto. Chi volesse ammirarlo da vicino, non ha che da visitare l’istallazione di Emanuele Scuotto “Il Minotauro Bambino”, a cura di Andrea Guastella, presso la Off Gallery di Napoli domenica 15 dicembre alle ore 12.

L’installazione, accompagnata da una composizione musicale di Uwe Fiebig, sarà visitabile fino all’11 gennaio 2025.

La galleria

Nel cuore del centro antico di Napoli, a un passo dalla Cappella Sansevero, OFF Gallery nasce nel 2018 da un’idea di Beniamino Manferlotti, prima amante dell’arte e collezionista, poi gallerista. Una colonna greca, scoperta quasi per caso, accoglie il visitatore in un luogo dal forte carattere, carico di memorie e suggestioni, dove il passato che affiora accoglie gli artisti contemporanei in mostra con sorprendente accondiscendenza. Nel 2022 nasce un nuovo spazio – a pochi passi dal primo ma totalmente diverso da quest’ultimo – che offre un dialogo quotidiano con il pubblico e permette di ospitare altri sguardi e altri progetti site specific.

INFO e CONTATTI

OFF Gallery, di Beniamino Manferlotti

Napoli – Via Francesco De Sanctis, 15

tel. 333. 610 02 79

e-mail info@offgalleynapoli.it

Direttrice Michela Vasselli

Responsabile della comunicazione Alba La Marra

Orari di apertura

9.30/13.30 – 14.30/18.30

DOM MAR MER fino alle 13.30

Le visite in giorni e orari diversi sono possibili su appuntamento, telefonando al 610 02 79 o scrivendo a info@offgallerynapoli.it