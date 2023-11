Offerte da Black-Friday, sconti, promozioni: come salvarsi dall’acquisto compulsivo

Black Friday, offerte, super-sconti: quello che stiamo vivendo è un periodo stracarico di promozioni in vista degli acquisiti dei regali di Natale ma siamo sicuri che sono tutte vere e vantaggiose? Ed, ancora: come si fa a difendersi dall’acquisto compulsivo? Il rischio, infatti, è proprio quello di “perdersi” in un’infinita ricerca di siti e di negozi, a “caccia” del risparmio che, però, spesso conduce solo a tanta confusione ed anche ad acquisti compulsivi e del tutto inutili, buttandoci perfino nello sconforto! In questo caso: abbiamo ceduto ai vantaggi (?) o a noi stessi? E, poi, tornando a casa, quante domande affastellano la nostra mente, per la serie: avrò risparmiato? Sull’altro sito/nell’altro negozio costava di meno? Quanti quesiti ci arrovellano il cervello nell’arco di pochi secondi mentre clicchiamo sul carrello virtuale durante lo shopping online e/o apriamo il portafoglio per pagare l’ennesimo regalo (non importa se per noi o per gli altri)? Tanti, come tanti sono pure i sensi di colpa per aver sborsato altro denaro per comprare, comprare, comprare. Ovviamente, quando persiste la necessità è una cosa giusta e legittima (anche un piacere) ma quando siamo compulsati dal rito alla partecipazione collettiva della pagana solennità del Black Friday per moltiplicare regali e regalini, bisogna fare sempre molta attenzione. Non a caso, sono “giorni duri” per gli appassionati di compere ed affari “scontati” con una valanga di promozioni televisive, pubblicità online, email, volantini, manifesti, banner… e chi più ne ha, più ne metta. Lo sconto è (sembrerebbe) in agguato ma, ahimè, non sempre è così. Orbene, fatti salvi i siti ed i negozi “seri” (quelli dove la percentuale di sconto applicata è ben chiara e visibile ed anche raffrontabile), bisogna prestare la massima attenzione agli pseudo-sconti da Black-Friday o promozioni varie dove i ribassi: o sono del tutto irrisori, o applicabili su pochissimi prodotti (spesso, merce fuori stagione o vecchia), o da scalare a percentuale su cifre che superano le 120-140 euro a salire o, peggio ancora, non sono assolutamente da definirsi tali per via di prezzi da cartellino “gonfiati” ad arte per l’occasione. Come si fa allora? Basta aprire gli occhi, verificare attentamente gli acquisti da fare, raffrontandoli in altri negozi (sia fisici che virtuali) che vendono lo stesso prodotto e, poi, per prima cosa, fare i conti anzitutto con se stessi, chiedendosi se si ha davvero bisogno dell’ennesima “cosa”. Forse, infatti, il vero barometro per gli acquisti è proprio quello personale che deve calibrare domanda interiore con offerta esteriore di prodotti ed acquisti che non sempre sono ponderati. Un po’ di meditazione in questo senso non fa male. E non farà male neanche al portafoglio!