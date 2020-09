Offerte di lavoro all’ambasciata del Regno Unito in Italia

Lavorare per l’ organizzazione dell’Ambasciata Britannica a Roma di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Jill Morris , offre un’opportunità unica e stimolante per crescere professionalmente collaborando con un team di grande talento. Si ha la possibilità di svolgere un ruolo importante nella promozione della partnership tra Italia e Regno Unito. L’organizzazione offre un’ampia gamma di opportunità in diversi settori tra cui stampa e comunicazione, sicurezza, amministrazione , commercio e investimenti, finanza, energia, servizi consolari e residenza dell’Ambasciatore. Per mancanza di risorse adeguate in grado di rispondere o conservare eventuali candidature spontanee, è importante osservare che veranno presi in considerazione unicamente i CV inviati in risposta ad annunci di posizioni vacanti pubblicate sul sito. Eventuali costi di viaggio o pernottamento da parte dei candidati selezionati per il colloquio non sono rimborsabili. I candidati non invitati al colloquio sono automaticamente esclusi dalla selezione. E’ utile controllare regolarmente per essere aggiornati su eventuali nuove posizioni all’interno dell’Ambasciata Britannica o dei Consolati. L’Ambasciata Britannica Roma ed il Consolato generale britannico di Milano, parte del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), promuovono opportunità di tirocinio per permettere a studenti universitari a livello triennale o specialistico di entrare in contatto con il FCDO ed il mondo della diplomazia. Per i tirocini a livello locale verranno presi in considerazione una varietà di istituti promotori incluso scuole, università, associazioni di beneficienza e centri d’impiego, in modo tale da assicurare un vasta scelta di candidati. Le selezioni verranno fatte sulla base del merito. Il tirocinio non si sostituisce in alcun modo ad un contratto di lavoro e non garantisce l’assunzione presso l’Ambasciata o il Consolato generale. Gli studenti basati nel Regno Unito alla ricerca di esperienza di lavoro devono fare riferimento alla sezione Working for the FCDO, sul sito del Foreign, Commowealth & Development Office. L’Ambasciata Britannica di Roma ed il Consolato generale britannico di Milano accoglieranno con favore espressioni di interesse da parte di università o altri organi competenti, interessati ad instaurare con noi un rapporto finalizzato alla facilitazione al tirocinio. Per ulteriori informazioni, occorre fare riferimento alle linee guida relative ai tirocini (disponibili solo in inglese). Le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito FCDO Local Staff vacancies. Su Twitter si possono avere aggiornamenti in tempo reale sulle offerte di lavoro: @UKinItalia.